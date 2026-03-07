Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / CAMBIO DE CANCHA

Progreso llevará a Peñarol al Estadio Centenario: su presidente explicó los motivos del cambio y cómo es el acuerdo con el carbonero

Rodrigo Barrenechea, presidente de Progreso, afirmó que abrir el Paladino para recibir a Peñarol generaría "un déficit que hoy el club no puede afrontar"

7 de marzo 2026 - 17:30hs
Estadio Centenario

Estadio Centenario

Joaquín Ormando
Estadio Centenario

Estadio Centenario

Foto: @Juventuduy

Progreso llevará a Peñarol al Estadio Centenario para el encuentro que ambos disputarán por la décima fecha del Torneo Apertura, luego de alcanzar un acuerdo económico con el carbonero.

Rodrigo Barrenechea, presidente de Progreso, explicó en un comunicado que la decisión de no llevar a Peñarol al Parque Abraham Paladino y hacer de local en el Centenario se debe a la situación económica del club.

"Debido a la extensión del plazo en la firma de los contratos por derechos de televisión, la situación económica de Progreso se inestabilizó y por tal motivo, debimos buscar distintas opciones para cumplir con jugadores, CT (cuerpo técnico) y funcionarios", explicó Barrenechea, que aclaró que "los atrasos no llegaron ni a un mes", pero quieren "cumplir en tiempo y forma" con los trabajadores.

Barrenechea remarcó que el Paladino es la "casa" de Progreso, y la intención inicial del club era llevar a Peñarol a esa cancha, pero "habilitar el estadio con gradas movibles y asumir los costos de un partido de estas características" le generaba a la institución de La Teja "un déficit que hoy el club no puede afrontar", por lo que apuntaron a cambiar la localía para buscar una "recaudación positiva".

Abel Hernández
PEÑAROL

Sonríe Abel Hernández: mirá cuánto le falta para volver a entrenar en Peñarol tras su grave lesión

Matías Arezo de Peñarol festeja su gol ante Nacional por el Torneo Apertura
TORNEO APERTURA

Peñarol vs Danubio: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo, por la quinta fecha del Torneo Apertura

"En ese sentido, se alcanzó un acuerdo con Peñarol que asegura un mínimo de entradas y además, recibimos un adelanto económico, que nos permitirá cerrar el mes de enero y mantenernos al día", concluyó el mandatario del gaucho, que también agradeció a la Mutual de Futbolistas Profesionales "por el apoyo y la disposición para ayudar a encontrar soluciones".

Para el partido contra Nacional de la tercera fecha del Apertura, Progreso tampoco hizo de local en el Paladino. En ese caso el partido se jugó en el Silvestre Landoni de Durazno, y terminó con victoria 1-0 para el tricolor.

Temas:

Peñarol Progreso Estadio Centenario Torneo Apertura

Seguí leyendo

Las más leídas

El mediocampista de Real Madrid Federico Valverde celebra su gol, segundo del equipo blanco, durante el partido de la jornada 27 de LaLiga que Celta de Vigo y Real Madrid disputan este viernes en el estadio de Balaídos, en Vigo, junto a Vinícius Jr.
ESPAÑA

Las críticas que recibió Federico Valverde de la prensa española tras el triunfo de visita de Real Madrid 2-1 sobre Celta de Vigo por LaLiga de España

Matías Arezo de Peñarol festeja su gol ante Nacional por el Torneo Apertura
TORNEO APERTURA

Peñarol vs Danubio: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo, por la quinta fecha del Torneo Apertura

Pelé festejando su gol con Brasil ante Italia en la final de México 1970
FÚTBOL

Polémico ranking de FourFourTwo: el listado de los 50 mejores clubes de la historia que borró a Nacional, Peñarol, y Uruguay, con todos sus títulos, y que lideró Brasil 1970

Federico Valverde celebra su gol en la hora para Real Madrid de visita ante Celta de Vigo
ESPAÑA

Con un nuevo gol de Federico Valverde, Real Madrid le ganó de forma agónica de visita a Celta de Vigo y está a un punto del líder; mirá el video

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos