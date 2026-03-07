Progreso llevará a Peñarol al Estadio Centenario: su presidente explicó los motivos del cambio y cómo es el acuerdo con el carbonero

Progreso llevará a Peñarol al Estadio Centenario para el encuentro que ambos disputarán por la décima fecha del Torneo Apertura , luego de alcanzar un acuerdo económico con el carbonero.

Rodrigo Barrenechea , presidente de Progreso, explicó en un comunicado que la decisión de no llevar a Peñarol al Parque Abraham Paladino y hacer de local en el Centenario se debe a la situación económica del club .

"Debido a la extensión del plazo en la firma de los contratos por derechos de televisión , la situación económica de Progreso se inestabilizó y por tal motivo, debimos buscar distintas opciones para cumplir con jugadores, CT (cuerpo técnico) y funcionarios", explicó Barrenechea, que aclaró que "los atrasos no llegaron ni a un mes", pero quieren "cumplir en tiempo y forma" con los trabajadores.

Barrenechea remarcó que el Paladino es la "casa" de Progreso , y la intención inicial del club era llevar a Peñarol a esa cancha, pero "habilitar el estadio con gradas movibles y asumir los costos de un partido de estas características" le generaba a la institución de La Teja "un déficit que hoy el club no puede afrontar", por lo que apuntaron a cambiar la localía para buscar una "recaudación positiva".

"En ese sentido, se alcanzó un acuerdo con Peñarol que asegura un mínimo de entradas y además, recibimos un adelanto económico, que nos permitirá cerrar el mes de enero y mantenernos al día", concluyó el mandatario del gaucho, que también agradeció a la Mutual de Futbolistas Profesionales "por el apoyo y la disposición para ayudar a encontrar soluciones".

Para el partido contra Nacional de la tercera fecha del Apertura, Progreso tampoco hizo de local en el Paladino. En ese caso el partido se jugó en el Silvestre Landoni de Durazno, y terminó con victoria 1-0 para el tricolor.