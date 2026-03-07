Científicos descubren cucarachas caníbales: se comen entre parejas, ¿cómo identificarlas y cuáles son las razones detrás de esta conducta?

Un equipo de investigadores liderado por la bióloga de la Universidad de Kyushu (Japón), Haruka Osaki, halló la explicación detras del comportamiento caníbal de una especie de cucarachas.

El estudio publicado el miércoles en la revista Royal Society Open Science concluyó que dicha conducta efectuada por las cucarachas xilófila salganea taiwanensis sobre las alas forma parte de una instancia de "selectiva" referida a la formación de parejas.

"La cucaracha xilófila salganea taiwanensis forma parejas monógamas siguiendo un comportamiento de apareamiento único, el 'comerse las alas mutuamente', durante el cual los miembros de la pareja se consumen las alas mutuamente. Las parejas apareadas cooperan para construir un nido dentro de madera podrida, cuidan a sus crías de forma biparental y se reproducen repetidamente a lo largo de varios años. Una vez que las parejas comienzan a reproducirse, permanecen con sus crías continuamente durante toda su vida", detalló el informe en su apartado descriptivo.

El equipo de investigadores reveló además que, entre los comportamientos comúnmente utilizados para identificar y "preservar" el vínculo, esta especie suele adoptar una postuar de agresión hacia extraños, reflejando una defensa coordinada, y un uso exclusivo de un nido compartido.

"Este alto grado de selectividad supera las medidas basadas en la proximidad utilizadas habitualmente en los estudios de pareja en vertebrados y proporciona evidencia conductual directa de rechazo a los intrusos y tolerancia limitada a las parejas. Esta es, hasta donde sabemos, la primera demostración experimental de agresión selectiva en un invertebrado que distingue claramente a una pareja de otros adultos de la misma especie", ampliaron.

image Cucarachas Salganea taiwanensis

Al ahondar en la explicación sobre el consumo canibalesco de las alas, los resultados preliminares sugirieron que dicha conducta, junto con la cópula, "prepara a los individuos para distinguir a su pareja y cooperar con ella".

"Los posibles mecanismos incluyen señales químicas liberadas por alas dañadas, estimulación táctil o cambios en los neuromoduladores asociados con la extracción de alas y la cópula", sintetizó el informe. La combinación deslizando la posibilida de ser un mecanismo de vinculación análogo.