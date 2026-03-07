Peñarol vs Danubio EN VIVO: Aguirre y Monarriz confirmaron los equipos con los que saldrán a la cancha en el Campeón del Siglo

Live Blog Post

Monarriz adelantó el equipo de Danubio

En una entrevista con el programa Esto es Fútbol de Carve Deportiva, el DT de Danubio, Diego Monarriz, adelantó gran parte del equipo con el que Danubio se enfrentará a Peñarol.

En un momento de la entrevista, el DT danubiano preguntó "¿querés el equipo?", y adelantó: "Le voy a ir a jugar con línea de tres, bien perro. Goicoechea; Balatti, Joaquín (Pereyra), el Indio (Velázquez) si llega, Cavanagh, Leandro Sosa; Rossi, Sebastián Rodríguez y Peralta; Maicol (Ferreira) y tengo dudas con el nueve".