El Observador / Fútbol / EN VIVO

Peñarol vs Danubio EN VIVO: Aguirre y Monarriz confirmaron los equipos con los que saldrán a la cancha en el Campeón del Siglo

El partido comenzará a las 20:30 en el Campeón del Siglo y tendrá el arbitraje de Gustavo Tejera

7 de marzo 2026 - 18:33hs
Jesús Trindade será titular en Peñarol

Jesús Trindade será titular en Peñarol

Diego Aguirre

Diego Aguirre

Foto: Gastón Britos/Focouy
Peñarol celebró el triunfo ante Nacional en el Gran Parque Central por el Torneo Apertura

Peñarol celebró el triunfo ante Nacional en el Gran Parque Central por el Torneo Apertura

Foto: Gastón Britos/Focouy

EN VIVO

Peñarol y Danubio se enfrentarán este sábado por la noche en el Estadio Campeón del Siglo, por la quinta fecha del Torneo Apertura, en un encuentro en el que el carbonero buscará mantener su buen momento tras la victoria en el clásico ante Nacional, y en el que la franja intentará volver a la victoria.

El partido comenzará a las 20:30 y tendrá el arbitraje de Gustavo Tejera.

Seguí el minuto a minuto del encuentro en vivo:

Embed

Live Blog Post

Leo Fernández recibió un reconocimiento en la previa del partido

El 10 de Peñarol recibió una camiseta por llegar a los 100 partidos con el carbonero, el pasado fin de semana en el clásico contra Nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/2030424302290374897?s=20&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Las claves del partido para Diego Monarriz

El entrenador de Danubio dijo cuáles creen que serán las claves para poder llevarse el partido: "Ganar, sufrir, no perder las divididas. La clave está en eso, y en jugar al 200%".

Live Blog Post

Los equipos confirmados

Peñarol: Washington Aguerre; Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Nahuel Herrera; Franco Escobar, Jesús Trindade, Nicolás Fernández, Leandro Umpiérrez, Gastón Togni; Leonardo Fernández; Matías Arezo. DT: Diego Aguirre

Danubio: Mauro Goicoechea; Camilo Mayada, Joaquín Pereyra, Emiliano Velázquez, Tomás Cavanagh; Iván Rossi, Sebastián Rodríguez; Maicol Ferreira, Mateo Peralta, Enzo Cabrera; Nicolás Azambuja. DT: Diego Monarriz

Live Blog Post

Monarriz no mantuvo el equipo que adelantó

El entrenador argentino no pondrá en cancha el equipo que había adelantado a la prensa. No partirá con línea de cinco y jugará con un sistema 4-2-3-1, con Mayada y Cavanagh como laterales. Los tres nombres que había adelantado en el medio (Sebastián Rodríguez, Iván Rossi y Mateo Peralta) se mantienen, así como también Maicol Ferreira. Enzo Cabrera no había sido mencionado, y el nueve que estaba en duda finalmente será Nicolás Azambuja.

Live Blog Post

Aguirre mantiene la línea de tres

El entrenador carbonero mantendrá el 3-5-1-1 que utilizó contra Nacional en el clásico. Franco Escobar se mete en el equipo para el carril derecho, en sustitución del expulsado Eric Remedi. Nicolás Fernández pasará al medio de la cancha, tras comenzar el clásico como carrilero derecho.

Live Blog Post

Confirmado Danubio

Diego Monarriz para el siguiente once para enfrentar a Peñarol: Mauro Goicoechea; Camilo Mayada, Joaquín Pereyra, Emiliano Velázquez, Tomás Cavanagh; Iván Rossi, Sebastián Rodríguez; Maicol Ferreira, Mateo Peralta, Enzo Cabrera; Nicolás Azambuja.

En el banco estarán: Kevin Martínez, Mateo Rinaldi, Facundo Balatti, Martín Jourdan, Juan Millán, Enrique Femia, Leandro Sosa, Alexander Velázquez, Ivo Costantino y Sebastián Fernández.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DanubioFC/status/2030411041591410908?s=20&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Confirmado Peñarol

El carbonero saldrá a la cancha con: Washington Aguerre; Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Nahuel Herrera; Franco Escobar, Jesús Trindade, Nicolás Fernández, Leandro Umpiérrez, Gastón Togni; Leonardo Fernández; Matías Arezo.

En el banco de suplentes Aguirre tendrá a disposición a los siguientes futbolistas: Sebastián Britos, Mauricio Lemos, Kevin Rodríguez, Matías González, Diego Laxalt, Lorenzo Couture, Luis Angulo, Stiven Mulethaler, Facundo Batista y Luciano González.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/2030410688800170138&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Así llegó Peñarol al Campeón del Siglo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/2030404147573346382?s=20&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

El probable de Peñarol

Sin Eric Remedi por la expulsión en el clásico, Diego Aguirre probó el siguiente once de cara al partido contra Danubio: Washington Aguerre, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Lucas Ferreira, Diego Laxalt; Jesús Trindade, Roberto Fernández; Leandro Umpiérrez, Leonardo Fernández, Gastón Togni; Matías Arezo.

Live Blog Post

Monarriz adelantó el equipo de Danubio

En una entrevista con el programa Esto es Fútbol de Carve Deportiva, el DT de Danubio, Diego Monarriz, adelantó gran parte del equipo con el que Danubio se enfrentará a Peñarol.

En un momento de la entrevista, el DT danubiano preguntó "¿querés el equipo?", y adelantó: "Le voy a ir a jugar con línea de tres, bien perro. Goicoechea; Balatti, Joaquín (Pereyra), el Indio (Velázquez) si llega, Cavanagh, Leandro Sosa; Rossi, Sebastián Rodríguez y Peralta; Maicol (Ferreira) y tengo dudas con el nueve".

Live Blog Post

Final del otro partido del sábado: Progreso y Albion empataron 2-2, y así quedó la tabla del Apertura

En el otro encuentro de esta jornada, Progreso y Albion empataron 2-2 en el Parque Paladino. Nicolás Fernández abrió la cuenta para el gaucho, pero Francisco Ginella y Álvaro López lo dieron vuelta para el pionero, que jugó con uno menos durante gran parte del encuentro por la expulsión de José Álvarez. Cerca del final Mauro Martín empató el partido.

Con este empate, así quedó la tabla del Torneo Apertura:

Embed
Live Blog Post

Los convocados de Danubio

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DanubioFC/status/2030285562565767254?s=20&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Los convocados de Peñarol

El carbonero no contará con Eric Remedi, expulsado ante Nacional, ni con Maximiliano Olivera, que tuvo minutos en el clásico después de recuperarse de un desgarro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/2030350772806746610?s=20&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Progreso llevará a Peñarol al Centenario

El gaucho comunicó que en la fecha 10 del Apertura hará de local en el Estadio Centenario para enfrentar al carbonero. Rodrigo Barrenechea, presidente del club de La Teja, explicó que la decisión se debió a que "la situación económica de Progreso se inestabilizó" por "la extensión del plazo en la firma de los contratos por derechos de televisión", por lo que irá al Estadio para buscar una "recaudación positiva".

"Se alcanzó un acuerdo con Peñarol que asegura un mínimo de entradas y además, recibimos un adelanto económico, que nos permitirá cerrar el mes de enero y mantenernos al día", afirmó Barrenechea en un comunicado.

Live Blog Post

La terna arbitral del partido

Gustavo Tejera será el árbitro principal del encuentro. Estará acompañado en cancha por los asistentes Andrés Nievas y Marcelo Alonso, y el cuarto árbitro Leandro Lasso. Jonathan Fuentes y Santiago Fernández estarán en el VAR.

Live Blog Post

Comienza el blog de Referí del partido entre Peñarol y Danubio

Matías Arezo de Peñarol festeja su gol ante Nacional por el Torneo Apertura
Jesús Trindade será titular en Peñarol
