Peñarol y Danubio se enfrentarán este sábado por la noche en el Estadio Campeón del Siglo, por la quinta fecha del Torneo Apertura, en un encuentro en el que el carbonero buscará mantener su buen momento tras la victoria en el clásico ante Nacional, y en el que la franja intentará volver a la victoria.
Peñarol vs Danubio EN VIVO: Aguirre y Monarriz confirmaron los equipos con los que saldrán a la cancha en el Campeón del Siglo
El partido comenzará a las 20:30 en el Campeón del Siglo y tendrá el arbitraje de Gustavo Tejera