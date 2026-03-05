Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / TORNEO APERTURA

Diego Monarriz, DT de Danubio, dijo que va jugarle "bien perro" a Peñarol y sorprendió al adelantar gran parte de su once para el partido

El entrenador argentino dijo que a Peñarol "le tenés que dar la trompada de Tyson al mentón de cuando tenía 20 años"

5 de marzo 2026 - 8:23hs
Diego Monarriz, entrenador de Danubio

Diego Monarriz, entrenador de Danubio

Foto: Foto Enzo Santos/Focouy

Peñarol y Danubio se enfrentarán por la quinta fecha del Torneo Apertura este sábado desde las 20:30, en el Campeón del Siglo, y el entrenador de la franja, Diego Monarriz, ya adelantó gran parte del once titular que planea usar contra el carbonero.

En una entrevista con el programa Esto es Fútbol de Carve Deportiva, el técnico argentino recordó que Peñarol viene de "ganar el clásico" contra Nacional, por lo que sabe que "van a estar eufóricos y el clima divino".

"Nosotros sabemos a lo que juega Peñarol. Tiene futbolistas de élite, de jerarquía, y eso hay que contrarrestarlo, estar más atentos que nunca a un montón de circunstancias y nada más", explicó Monarriz, quien cree que en estos partidos al equipo grande "le tenés que dar la trompada de Tyson al mentón de cuando tenía 20 años", porque "si no, es estar hasta el último segundo viendo qué pasa".

En un momento de la entrevista, el DT danubiano preguntó "¿querés el equipo?", y adelantó: "Le voy a ir a jugar con línea de tres, bien perro. Goicoechea; Balatti, Joaquín (Pereyra), el Indio (Velázquez) si llega, Cavanagh, Leandro Sosa; Rossi, Sebastián Rodríguez y Peralta; Maicol (Ferreira) y tengo dudas con el nueve".

Diego Monarriz durante su paso por Juventud de Las Piedras
ENTREVISTA

Diego Monarriz con Referí: el deseo de un Danubio "protagonista", su vínculo con Gustavo Matosas y el "arropamiento" que lo llevó a quedarse en Uruguay

Diego Aguirre
PEÑAROL

Diego Aguirre: el compromiso de Matías Arezo, la valoración del "muy buen plantel" que armó Peñarol y el "vinito" que tomó el día posterior al clásico ganado ante Nacional

"Ahora, ¿qué querés?, ¿qué te diga todo?", sentenció el entrenador, que elogió al juvenil de Peñarol Brandon Álvarez, quien cree que es "un jugador con futuro europeo" con unas "condiciones extraordinarias", al igual que Nahuel Herrera.

Temas:

Diego Monarriz Danubio Peñarol Torneo Apertura

Seguí leyendo

Las más leídas

Marcelo Bielsa y Darwin Núñez con la selección de Uruguay
SELECCIÓN URUGUAYA

Preocupación en la selección uruguaya por los viajes de Nández y Darwin Núñez a los amistosos en Inglaterra e Italia; Marcelo Bielsa realizará las reservas el domingo

Peñarol celebró el triunfo ante Nacional en el Gran Parque Central por el Torneo Apertura
APERTURA

Tras el triunfo de Peñarol en el clásico ante Nacional, Albion tiene decidido llevar al equipo de Diego Aguirre a otro escenario y descartó el Estadio Koster de Mercedes

Jugadores de Juventud forman en el partido de la Copa Libertadores 
COPA LIBERTADORES

Juventud de Las Piedras vs Independiente Medellín: día, hora y dónde ver a los pedrenses en un partido trascendente en la Copa Libertadores

Giorgian De Arrascaeta y Nicolás López entre los más decisivos de 2025
FÚTBOL

Entre los mejores del planeta: el histórico puesto de Giorgian De Arrascaeta y la sorpresa del Diente López dentro de los más decisivos

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos