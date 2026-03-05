Diego Monarriz, DT de Danubio, dijo que va jugarle "bien perro" a Peñarol y sorprendió al adelantar gran parte de su once para el partido

Diego Monarriz, entrenador de Danubio Foto: Foto Enzo Santos/Focouy

Peñarol y Danubio se enfrentarán por la quinta fecha del Torneo Apertura este sábado desde las 20:30, en el Campeón del Siglo, y el entrenador de la franja, Diego Monarriz, ya adelantó gran parte del once titular que planea usar contra el carbonero.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

En una entrevista con el programa Esto es Fútbol de Carve Deportiva, el técnico argentino recordó que Peñarol viene de "ganar el clásico" contra Nacional, por lo que sabe que "van a estar eufóricos y el clima divino".

"Nosotros sabemos a lo que juega Peñarol. Tiene futbolistas de élite, de jerarquía, y eso hay que contrarrestarlo, estar más atentos que nunca a un montón de circunstancias y nada más", explicó Monarriz, quien cree que en estos partidos al equipo grande "le tenés que dar la trompada de Tyson al mentón de cuando tenía 20 años", porque "si no, es estar hasta el último segundo viendo qué pasa".

En un momento de la entrevista, el DT danubiano preguntó "¿querés el equipo?", y adelantó: "Le voy a ir a jugar con línea de tres, bien perro. Goicoechea; Balatti, Joaquín (Pereyra), el Indio (Velázquez) si llega, Cavanagh, Leandro Sosa; Rossi, Sebastián Rodríguez y Peralta; Maicol (Ferreira) y tengo dudas con el nueve".

"Ahora, ¿qué querés?, ¿qué te diga todo?", sentenció el entrenador, que elogió al juvenil de Peñarol Brandon Álvarez, quien cree que es "un jugador con futuro europeo" con unas "condiciones extraordinarias", al igual que Nahuel Herrera.