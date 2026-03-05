La selección uruguaya femenina venció 3-2 a Ecuador con dos goles de Belén Aquino e hizo historia en la altura de Quito

Uruguay celebra uno de los goles con los que venció a Ecuador

La selección uruguaya femenina le ganó 3-2 a Ecuador este miércoles, en el primero de los dos amistosos que ambas selecciones jugarán en la actual fecha FIFA , e hizo historia al ganar por primera vez en la altura de Quito.

Uruguay comenzó ganando el partido a los 4 minutos del primer tiempo con un gol de Esperanza Pizarro. La jugadora del Deportivo La Coruña aprovechó un error defensivo y picó la pelota frente a la portera Liceth Suárez para abrir el marcador en el estadio Chubb de Quito. Tres minutos después Nayeley Bolaños empató el partido de penal.

A los 38 de la primera mitad, Juliana Viera envió un lateral al centro del área para Pamela González. La delantera controló de pecho y quiso girar para encarar hacia al arco, pero Belén Aquino se le anticipó y metió un derechazo que entró en el ángulo izquierdo del arco ecuatoriano para que Uruguay se pusiera 2-1.

Ecuador lo volvió a empatar a los seis minutos del segundo tiempo con otro gol de Bolaños, pero la celeste se mantuvo firme y volvió a buscar la victoria, que encontró al minuto 86.

SELECCIÓN URUGUAYA Uruguay quedó eliminado en su grupo en el Campeonato Sudamericano femenino sub 20: anotó un gol en cuatro partidos, en una llave sin Brasil ni Argentina

Tras un centro lejano enviado al área que fue rechazado por la defensa ecuatoriana, la delantera Solange Lemos envió un centro al área para Aquino, que cabeceó cerca del punto penal y puso el 3-2 definitivo.

Es la primera vez que la selección uruguaya femenina gana en Quito, ubicado a 2.850 metros sobre el nivel del mar.

Las visitas a esa ciudad ecuatoriana siempre fueron un terreno difícil para los combinados celestes. La selección masculina solo ganó en tres oportunidades allí, todas por Eliminatorias: lo venció 2-1 rumbo al Mundial de Alemania 1974, le ganó 2-0 en el camino a México 1986 y luego tuvo que esperar 24 años para volver a llevarse los tres puntos, en el agónico 2-1 que le dio vida a Uruguay para llegar a Sudáfrica 2010.

Las selecciones femeninas de Uruguay y Ecuador volverán a enfrentarse en un segundo amistoso este sábado 7 de marzo, desde las 14:15 en el mismo estadio.