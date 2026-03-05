Orsi respaldó a Díaz tras acusaciones de la oposición por supuesta filtración de datos reservados en caso Cardama

El presidente de la República, Yamandú Orsi, y el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz

El presidente de la República, Yamandú Orsi , brindó su " total respaldo político e institucional" al prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz , luego de que la oposición pidiera sancionarlo por la presunta difusión de información clasificada como reservada .

Según informó Búsqueda este jueves, la controversia se desató a partir de un posteo divulgado por Díaz en X, donde citaba fragmentos de un informe clasificado en su momento como reservado .

El documento en cuestión fue elaborado por la experta en derecho administrativo Cristina Vázquez y había sido solicitado por el gobierno en el contexto de la rescisión del contrato con el astillero Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas .

Desde la oposición pidieron también acceso al informe, pero este fue declarado en reserva por el Ministerio de Defensa Nacional .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jdiazalmeida/status/2027021182944350501?s=20&partner=&hide_thread=false Sobre la constatación de incumplimiento en el extinto contrato ROU - Cardama, cito informe de la Profesora Cristina Vázquez:

"De optarse por este curso de acción (la rescisión), corresponde verificar la configuración del incumplimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo… — Jorge Diaz (@jdiazalmeida) February 26, 2026

En este marco, y a partir de la publicación del prosecretario en redes sociales, los senadores del Partido Colorado, Andrés Ojeda, y del Partido Nacional, Javier García, enviaron una carta al presidente Orsi en la que cuestionaron la conducta de Díaz.

En su misiva, los dirigentes de la oposición cuestionaron que una información que fue "negada a los representantes del pueblo" sea utilizada de manera "fragmentaria y antojadiza" por un asesor del Ejecutivo para "intervenir en el debate público".

Además, señalaron que la Ley de Acceso a la Información Pública establece que la divulgación de datos clasificados como reservados constituye una "falta administrativa grave", y que la Ley Penal castiga con multa a quienes "revelasen secretos".

De acuerdo con el consignado medio, la carta enviada por los políticos de la oposición fue respondida sobre el comienzo de la semana por el presidente de la República, Yamandú Orsi, luego de que recibiera los informes solicitados sobre la situación.

En su carta, Orsi indicó que los dictámenes legales recibidos concluían que la reserva del informe había terminado el 13 de febrero, fecha en la que se adoptó la decisión de rescindir el contrato con el astillero.

De acuerdo con el área jurídica de la Secretaría de Presidencia, y según informó el consignado medio, la clasificación de la información dejó de ser válida una vez que la decisión fue tomada y comunicada públicamente.

Por tanto, el mandatario destacó en el escrito que "no existió" violación de la reserva "ni afectación a la seriedad institucional del Estado uruguayo", y reiteró su respaldo a Díaz.

"Deseo expresar de forma clara que el señor prosecretario de la Presidencia de la República cuenta con mi total respaldo político e institucional, así como con mi plena confianza en la responsabilidad y seriedad con la que ejerce su función pública", señaló Orsi.

Además, el presidente reafirmó el compromiso de su gobierno con la transparencia y el acceso a la información pública como principios fundamentales de la democracia y subrayó el respeto irrestricto a la institucionalidad republicana.