Mateo, el hijo de Diego Aguirre, ahora trabaja en Peñarol: el pedido del director deportivo para sumarlo al club y la negativa inicial del entrenador

Diego Aguirre junto a su hijo Mateo, el día que le dio una placa por sus 100 partidos en su actual etapa como DT

Diego Aguirre va por su tercera temporada consecutiva al frente de Peñarol , etapa que se suma a los dos periodos previos que tuvo al mando del carbonero de 2003 a 2004 y de 2009 a 2011. Hace algunos meses a este pasaje se le sumó un condimento especial: su hijo Mateo comenzó a trabajar en el club, y la idea no fue del DT.

Marcelo Rodríguez, director deportivo de Peñarol, fue consultado en una entrevista con el programa de streaming Doping Positivo sobre su vínculo con Aguirre, días después de la victoria del carbonero en el clásico contra Nacional .

"Nos hemos complementado mejor, creo conocerlo a él, sus gustos , sus momentos, situaciones que le gustan o no le gustan, y él conmigo se lleva muy bien", respondió en primer lugar Rodríguez, que aseguró estar satisfecho con el periodo de pases que hizo el aurinegro.

Para destacar el buen vínculo que tiene con el DT carbonero, el director deportivo recordó que poco tiempo atrás el plantel principal perdió a uno de sus analistas, por lo que Aguirre le pidió llevarse a uno de los analistas que tenía en la secretaría deportiva, Gastón Píriz.

Esa solicitud llevó a Rodríguez a realizarle un pedido especial al entrenador: "Le dije 'yo te doy a Gastón, para mí es una pieza fundamental, pero vos tráeme a Mateo', el hijo".

Rodríguez destacó que Mateo "había hecho una pasantía" en Athletico Paranaense de Brasil, y además "había mamado fútbol toda la vida". "Sabíamos que nos iba a aportar mucho y sabíamos que lo íbamos a hacer crecer a él", destacó.

"A ese punto de confianza viene la relación, yo no le pido un hijo a cualquiera", continuó el director deportivo, que remarcó que aunque Mateo "ha acompañado al equipo", su padre "respeta los lugares". "De hecho no lo iba a traer, y cuando se lo comentó a Mateo, Mateo quiso venir", detalló.

Tras ello, volvió a hablar sobre su vínculo con el entrenador, y se refirió a sus conocidos pedidos por jugadores específicos. "Yo sé que si él me dice que quiere un jugador con nombre y apellido es porque él se siente cómodo, confía en el jugador y nosotros lo vemos, y vemos lo que nos puede dar. Es muy buena la relación y la dinámica de trabajo", explicó el funcionario carbonero.

Mateo Aguirre, el hijo de Diego que salió junto a él en la final de la Libertadores, y que sabe el equipo de Peñarol antes que nadie

Mateo Aguirre tiene 19 años y es el tercer hijo de Diego, que también es padre de Josefina y María de la Paz. Según indicó el entrenador en una entrevista con El Observador para el ciclo Diálogos en Montevideo de 2024, en ese año el más chico de sus tres hijos estaba terminando el liceo.

Ese joven fue el que salió en los brazos de Aguirre en la final de ida de la Copa Libertadores 2011 contra el Santos, en el Estadio Centenario.

Antes de la segunda final el periodista argentino Marcelo Benedetto le preguntó cuál era su jugador favorito y el niño respondió "Tony", en referencia a Antonio Pacheco. Poco después su padre comunicó que no lo iba a tener en cuenta, y el ídolo carbonero se fue a Wanderers, mientras que el propio Aguirre se fue semanas después al Al Rayyan de Qatar.

En 2024 Aguirre indicó que Mateo lo acompañaba en su trabajo y "a veces" iba "al vestuario" y hasta viajaba para ver a Peñarol en el exterior. Padre e hijo vivieron juntos la clasificación a los cuartos de final de la Libertadores de ese año, ante The Strongest en Bolivia, y tras el pase el entrenador destacó a las redes de Peñarol: "Estar entre los ocho es espectacular y poder vivirlo con Mateo mi hijo… Imaginate".

A principios de 2025 el DT aurinegro confesó en una entrevista con el programa La Mañana del Fútbol de El Espectador que muchas veces le dice a Mateo el equipo titular que va a poner en el siguiente partido.

"Siempre, siempre se generan charlas sobre quién juega, esto, lo otro, y tiene muchas primicias. Pero está blindado, sabe que no tiene que comentarlo ni con su sombra. ¿Si le digo la verdad? Sí, le digo la justa, si hay alguien que sabe la justa es él", expresó en aquella ocasión Diego.

"Es el único que me pide datos, pero aparte otros datos no le doy a nadie. Por eso me molesta cuando los periodistas tienen las primicias que no deberían tener y llegan a lugares que a veces me sorprende, pero es parte de esto", agregó.

En setiembre de ese año, el entrenador aurinegro recibió una placa por alcanzar los 100 partidos en su tercer periodo en el club, y Mateo fue el encargado de entregarle el reconocimiento en vivo para la televisión. Tras recibir el premio, al técnico le preguntaron si su hijo era buen cebador de mates, y respondió: "Buenísimo".