Giorgian de Arrascaeta ya conoce a su nuevo DT en Flamengo, tras la salida de Filipe Luis

Flamengo, vigente campeón de la Copa Libertadores y donde juegan los uruguayos Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela y Nicolás De La Cruz, anunció la contratación del técnico portugués Leonardo Jardim hasta diciembre de 2027, tras el despido de Filipe Luís.
Jardim, nacido en Venezuela hace 51 años pero criado en Portugal, ya realizó el mismo miércoles que fue presentado su primer entrenamiento con el equipo de Río de Janeiro.
Antes del Flamengo, el técnico comandó al Cruzeiro entre febrero y diciembre del año pasado, cuando decidió renunciar por cuestiones personales.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Flamengo/status/2029331572248203420&partner=&hide_thread=false
Además, Jardim estuvo al frente del Al Hilal de Arabia Saudí, donde juega actualmente Darwin Núñez, en el Al Rayyan de Qatar y del Mónaco, equipo en el que pasó su periodo más largo, de 2014 a 2018.
El reemplazo de Filipe Luis en Flamengo
Su predecesor, el exjugador del Atlético de Madrid Filipe Luís, fue despedido el martes ante el descontento de la cúpula directiva con el mal desempeño registrado en el inicio de la temporada.
En menos de un mes, el conjunto dejó escapar dos finales: perdió la Supercopa de Brasil ante el Corinthians y la Recopa Sudamericana contra el Lanús argentino.
De todos modos, su salida sorprendió porque se concretó luego de una victoria del Flamengo por 8-0 contra el Madureira por las semifinales del Campeonato Carioca.
En el Brasileirao, Flamengo va en undécimo lugar de la clasificación, al sumar apenas una victoria en tres partidos.
Con todo, el ya exentrenador cosechó un total de cinco títulos en su etapa al mando, incluidos la Libertadores y la Liga brasileña del año pasado.
FUENTE: EFE