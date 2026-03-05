Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ARGENTINA

La AFA aprobó un curioso cambio en la clasificación a las copas: el noveno de la tabla anual podrá jugar la Libertadores

La AFA modificó el método de clasificación por tabla anual y ahora el 3° clasifica a Copa Sudamericana y el 9° al repechaje de la Copa Libertadores

5 de marzo 2026 - 12:36hs
Copa Libertadores

Copa Libertadores

La AFA, a través del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol, aprobó por unanimidad una profunda modificación en el reglamento de clasificación a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana por tabla anual de cara a las ediciones de 2027.

Hasta las ediciones pasadas, el 1° y el 2° de la tabla anual clasificaban de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores y el 3° jugaba el repechaje de la misma competencia, mientras que desde el 4° al 9° accedían directamente a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

En las últimas horas, se tomó la decisión impulsada por la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de que el equipo que termine en el tercer lugar de la tabla anual clasifique de manera directa a la fase de grupos de la Copa Sudamericana y el noveno, el último equipo que clasifica a copas, obtenga el cupo del repechaje a la Copa Libertadores.

Claudio Tapia
Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA

Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA

El cambio establece que la plaza de repechaje (Fase 2 y eventual Fase 3 de la Libertadores) quedará en manos del último equipo que logre ingresar a los torneos continentales a través de la Tabla Anual (el 9°). De esta manera, la AFA busca proteger a los equipos que culminan la temporada en los primeros puestos.

Damián Musto fue importante para Peñarol 
ARGENTINA

El excampeón uruguayo con Peñarol que será ayudante técnico de Chacho Coudet en River Plate argentino

Santiago Tato Algorta
TELEVISIÓN

Tato Algorta, el uruguayo que fue el último campeón de Gran Hermano en Argentina, volcó su auto en Dolores

"Se pretende evitar que un equipo que sale 3º o 4º en la temporada se quede sin jugar torneo internacional al año siguiente", argumentaron algunos dirigentes desde Ezeiza tras la reunión en Argentina.

Los reiterados fracasos de los equipos argentinos en esta instancia —con las tempranas eliminaciones de Godoy Cruz en 2024, de Boca Juniors en 2025 y la reciente caída por penales de Argentinos Juniors en 2026— resultaron determinantes para impulsar la reforma, ya que los clubes que quedan eliminados en esta instancia no juegan torneo internacional en todo el año.

Los cupos de Argentina para la Copa Libertadores

  • Argentina 1: campeón del Torneo Apertura 2026
  • Argentina 2: campeón del Torneo Clausura 2026
  • Argentina 3: campeón de la Copa Argentina 2026
  • Argentina 4: 1º puesto de la Tabla Anual 2026
  • Argentina 5: 2º mejor clasificado de la Tabla Anual 2026
  • Argentina 6: 9º mejor clasificado de la Tabla Anual 2026 (repechaje – Fase 2)

Los cupos de Argentina para la Copa Sudamericana

  • Argentina 1: 3º mejor clasificado de la Tabla Anual 2026
  • Argentina 2: 4º mejor clasificado
  • Argentina 3: 5º mejor clasificado
  • Argentina 4: 6º mejor clasificado
  • Argentina 5: 7º mejor clasificado
  • Argentina 6: 8º mejor clasificado
Temas:

afa Copa Libertadores Copa Sudamericana Asociación del Fútbol Argentino

Seguí leyendo

Las más leídas

Marcelo Bielsa y Darwin Núñez con la selección de Uruguay
SELECCIÓN URUGUAYA

Preocupación en la selección uruguaya por los viajes de Nández y Darwin Núñez a los amistosos en Inglaterra e Italia; Marcelo Bielsa realizará las reservas el domingo

Jugadores de Juventud forman en el partido de la Copa Libertadores 
COPA LIBERTADORES

Juventud de Las Piedras vs Independiente Medellín: día, hora y dónde ver a los pedrenses en un partido trascendente en la Copa Libertadores

Diego Aguirre junto a su hijo Mateo, el día que le dio una placa por sus 100 partidos en su actual etapa como DT
PEÑAROL

Mateo, el hijo de Diego Aguirre, ahora trabaja en Peñarol: el pedido del director deportivo para sumarlo al club y la negativa inicial del entrenador

Giorgian De Arrascaeta y Nicolás López entre los más decisivos de 2025
FÚTBOL

Entre los mejores del planeta: el histórico puesto de Giorgian De Arrascaeta y la sorpresa del Diente López dentro de los más decisivos

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos