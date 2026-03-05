La AFA aprobó un curioso cambio en la clasificación a las copas: el noveno de la tabla anual podrá jugar la Libertadores

Copa Libertadores

La AFA, a través del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol, aprobó por unanimidad una profunda modificación en el reglamento de clasificación a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana por tabla anual de cara a las ediciones de 2027.

Hasta las ediciones pasadas, el 1° y el 2° de la tabla anual clasificaban de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores y el 3° jugaba el repechaje de la misma competencia, mientras que desde el 4° al 9° accedían directamente a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

En las últimas horas, se tomó la decisión impulsada por la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de que el equipo que termine en el tercer lugar de la tabla anual clasifique de manera directa a la fase de grupos de la Copa Sudamericana y el noveno, el último equipo que clasifica a copas, obtenga el cupo del repechaje a la Copa Libertadores.

Claudio Tapia Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA El cambio establece que la plaza de repechaje (Fase 2 y eventual Fase 3 de la Libertadores) quedará en manos del último equipo que logre ingresar a los torneos continentales a través de la Tabla Anual (el 9°). De esta manera, la AFA busca proteger a los equipos que culminan la temporada en los primeros puestos.

"Se pretende evitar que un equipo que sale 3º o 4º en la temporada se quede sin jugar torneo internacional al año siguiente", argumentaron algunos dirigentes desde Ezeiza tras la reunión en Argentina. Los reiterados fracasos de los equipos argentinos en esta instancia —con las tempranas eliminaciones de Godoy Cruz en 2024, de Boca Juniors en 2025 y la reciente caída por penales de Argentinos Juniors en 2026— resultaron determinantes para impulsar la reforma, ya que los clubes que quedan eliminados en esta instancia no juegan torneo internacional en todo el año. Los cupos de Argentina para la Copa Libertadores Argentina 1: campeón del Torneo Apertura 2026

2º mejor clasificado de la Tabla Anual 2026 Argentina 6: 9º mejor clasificado de la Tabla Anual 2026 (repechaje – Fase 2) Los cupos de Argentina para la Copa Sudamericana Argentina 1: 3º mejor clasificado de la Tabla Anual 2026

