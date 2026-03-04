Las posibles sedes que se manejan para la Finalissima entre Argentina y España, tras su suspensión por el conflicto en Medio Oriente

La Finalissima entre la selección Argentina y España , pautada para el 27 de marzo, aún no tiene sede definida ya que fue suspendida de manera momentánea porque se iba a disputar en el estadio Lusail de Qatar , pero ante los conflictos bélicos que vive ese país tanto la UEFA como la Conmebol trabajan en cambiar la sede.

Con Qatar en estado de emergencia por el conflicto bélico que estalló en Medio Oriente , y con todas sus actividades deportivas suspendidas hasta nuevo aviso, el partido quedó en veremos , aunque la intención tanto de Conmebol como de UEFA es jugarlo.

Como el calendario es muy ajustado y el Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina, se puso en marcha una búsqueda a contrarreloj para hallar una nueva sede.

Es por eso que este jueves se llevará a cabo una reunión clave para definir dónde y cuándo se cruzarán los campeones de América y Europa del 2024 .

GUERRA EN ORIENTE MEDIO Catar suspendió todas las competiciones deportivas y dejó en el aire la Finalissima entre Argentina y España

Las sedes que se manejan para la Finalissima y sus posibilidades

En las últimas horas surgió la posibilidad de que el Hard Rock Stadium de Miami sea el estadio que albergue la final, pero lo cierto es que esa opción quedaría descartada ya que en este mismo estadio, desde el 17 al 29 de marzo, se disputa el Miami Open, el torneo de tenis de la ATP que está fijado en el calendario desde hace tiempo.

No obstante, en caso de jugarse en Estados Unidos, la otra opción que figura es el Metlife Stadium de Nueva Jersey, donde se disputará la final de la Copa del Mundo.

También se puso sobre la mesa la opción de que se vuelva a disputar en Wembley, en Londres, al igual que en 2022 cuando Argentina venció a Italia. Sin embargo, esa opción también quedaría descartada ya que el estadio nacional tiene ya programados tres partidos en nueve días.

En Wembley están pautado la final de la Copa de la Liga entre Arsenal y Manchester City (22 de marzo), el amistoso que jugará la selección uruguaya contra Inglaterra el mismo día de la Finalissima (27 de marzo) y otro amistoso preparatorio para el Mundial, entre Inglaterra y Japón (1 de abril).

A todo esto y a la espera de la reunión formal del próximo jueves entre la UEFA, Conmebol, AFA y RFEF, España movió fichas y rápidamente ofreció a Madrid como sede, más precisamente el estadio Riyhad Metropolitano del Atlético de Madrid, en donde ya se enfrentaron Argentina y España poco antes del Mundial de Rusia 2018.

Asimismo, la capital del país de la península ibérica cuenta también con el Estadio Santiago Bernabéu, pero el Real Madrid podría entregar las llaves de su casa a la UEFA y Conmebol recién el 23 de marzo, después del Derbi con el Atleti del 22. En cambio, el Metropolitano estará libre desde el sábado 14.

Una prueba importante para la selección Argentina

El duelo con la Roja no solo representa una prueba de carácter para el combinado dirigido por Lionel Scaloni y la posibilidad de sumar otro título a sus vitrinas, sino que le garantiza tener roce de calidad antes del Mundial.

Sobre todo porque, si bien no se comunicó la suspensión oficial, probablemente se cancele el amistoso previsto con Qatar del 31 de marzo. Además había otros dos choques preparatorios a la vista, ante México y Honduras, en Las Vegas y Miami, respectivamente, entre el 1° y 10 de junio, pero terminaron de caerse semanas atrás.