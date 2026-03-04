Chacho Coudet aterrizó en Argentina y será presentado como el sucesor de Marcelo Gallardo de River Plate: el cronograma

Eduardo Chacho Coudet ya llegó a Argentina, luego de aterrizar cerca de las 4:00 de la madrugada de este miércoles en Buenos Aires, y hoy mismo será anunciado como nuevo entrenador de River Plate , según confirmó el día de ayer en una entrevista el presidente de la institución de Núñez, Stefano Di Carlo.

"Está confirmado y mañana vamos a estar haciendo el anuncio oficialmente , y si todos los detalles operativos salen bien, será en torno al mediodía" declaró el día de ayer Stefano Di Carlo en diálogo con el programa F90 de ESPN.

El Chacho, que tendrá como ayudante al exjugador de Peñarol Damián Musto , arribó a Argentina y se pondrá por primera vez el traje de entrenador de River. Será presentado cerca del mediodía en las oficinas del estadio Monumental y recién a la tarde, cerca de las 17:00 horas, se hará cargo del primer entrenamiento con el plantel.

Aunque evitó dar demasiados detalles antes de la presentación oficial, el extécnico de Alavés, en una improvisada rueda, reconoció: " Estoy contento y agradecido con River y con toda la gente . Fue un viaje largo, tengo que pasar por casa y voy para el Monumental".

El cronograma del primer día de Chacho Coudet en River

Por la mañana Coudet partirá rumbo al Monumental, donde se reunirá con el presidente Stefano Di Carlo y su dirigencia para firmar su contrato hasta diciembre del 2027.

Una vez hecho esto, se tomará las fotografías pertinentes e irá rumbo al Salón Auditorio, sitio donde brindará su primera conferencia de prensa a las 11.45.

Luego del almuerzo, el Chacho volverá hacia Ezeiza donde se encuentra ubicado el River Camp para hacerse cargo de su primera práctica como técnico del plantel profesional. La misma tendrá lugar a la hora 17 y se espera que antes del inicio de la misma, haya una charla de presentación entre el nuevo cuerpo técnico y los futbolistas.

Coudet tendrá una semana de trabajo completa antes de su debut como entrenador del Millonario, ya que este fin de semana no se disputará la fecha 9 del Torneo Apertura argentino por el paro que convocaron los clubes en muestra de apoyo a Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA, y Pablo Toviggino, el tesorero, que declararán ante la Justicia.

Por ende, su debut será el próximo jueves 12 de marzo a las 21.30, día en el que River visitará a Huracán por la décima jornada del Torneo Apertura.