Las series del fin del mundo y más recomendados de la newsletter Picnic!

Te doy la bienvenida a Pícnic en una semana en que necesito más que nunca creer que todo puede ser mejor. Mientras que en Medio Oriente se intercambia odio por odio, estoy leyendo por primera vez A pesar de todo, decir sí a la vida de Victor E Frankl. Seguramente conocés su historia, pero te recuerdo algunos puntos cruciales que le dan aún más sentido a sus propuestas.

En 1946, muy poco tiempo después de haber sobrevivido a los campos de concentración (pasó por cuatro), Frankl dio en Viena una serie de conferencias que luego se convertirían en este libro. Europa era un paisaje física y moralmente arrasado . Los nazis habían asesinado a sus padres, a su hermano y a su esposa. Eligió una tesis incómoda: decir sí a la vida, incluso entonces.

Frankl no proponía un optimismo naïf, sino una responsabilidad radical. “La vida nunca deja de tener sentido, incluso en el sufrimiento”, escribe. Su idea central -que fue el origen de la logoterapia- es que no siempre podemos elegir lo que nos ocurre, pero sí la actitud con la que respondemos . En los campos de exterminio observó que quienes encontraban un para qué —un hijo al que volver, un libro por escribir, una tarea pendiente— resistían más. El sentido no es abstracto: es concreto.

Esa libertad interior a la que hace referencia el austríaco es hoy, quizás, nuestro músculo más atrofiado . Vivimos saturados de información, ansiedad climática, guerras retransmitidas en tiempo real. La tentación es el cinismo o la parálisis. Quiero creer que si Frankl viviera propondría lo contrario: que asumamos que cada día nos plantea una pregunta (por ejemplo, ¿cómo vas a vivir hoy?) y que nuestra respuesta importa.

El libro me está enseñando que decirle sí a la vida no es celebrar la tragedia; es no darle el gusto de la última palabra. Es fácil decir que debemos buscar sentido, sobre todo cuando todo está bien, pero es muy difícil buscarlo (y encontrarlo) cuando todo parece desmoronarse. Gracias por la lectura y que tengas una semana con sentido.

Para ver

Hoy me salgo un poco del formato tradicional de esta sección, para recomendarte series, sí, pero también para pensar juntos sobre un fenómeno que vuelve cada tanto: el fin del mundo y su réplica en la ficción, en este caso, audiovisual.

Series como Paradise, Fallout, The Last of Us, The Walking Dead, Silo, 3 Body Problem y El Eternauta vuelven una y otra vez al mismo escenario: el mundo después del mundo.

En The Last of Us (HBO, tendrá tercera temporada), un hongo convierte a la humanidad en amenaza biológica y lo que sobrevive es el vínculo frágil entre un hombre roto y una niña que podría ser la cura. The Walking Dead (Disney, 11 temporadas) convirtió a los zombis en telón de fondo: el verdadero peligro eran los vivos y su humanidad perdida. Fallout (Prime Video) imagina refugios nucleares en los que, tras el apocalipsis atómico, la civilización reaparece deformada por el poder y la escasez. En Silo (Apple TV), miles viven bajo tierra sin saber si el exterior es realmente inhabitable: el miedo es político. 3 Body Problem (Netflix, se viene la segunda temporada en breve) desplaza la amenaza al cosmos: una civilización extraterrestre en camino obliga a la humanidad a enfrentarse a su propia fragilidad científica y moral. El Eternauta (Netflix), con su nevada mortal sobre Buenos Aires, propone que la salvación es colectiva. Y Paradise (Disney) ensaya otra variante: el colapso como experimento social.

¿Por qué ahora? Tal vez porque el presente ya parece distópico: crisis climática, guerras, pandemias, desinformación. Estas ficciones son algo así como laboratorios emocionales, pequeñas catarsis para catalizar el miedo o sentir, engañosamente, que estamos preparados. Miramos el fin para entender el miedo y, tal vez, para comprobar que incluso en ruinas persiste una pregunta obstinada (y retomo a Frankl): ¿cómo queremos vivir mientras todavía estamos a tiempo?

PD: Me gustó la mayoría de estas series, pero abandoné The Walking Dead en su quinta o sexta temporada, creo que de puro hastío nomás. El fenómeno se reprodujo en varios spin offs, entre ellos The Walking Dead, the ones who live, que se puede ver en Amazon Prime Video.

Tremendo plan

Lunes. La Banda de los lunes es una ronda de músicos que interpretan desde jazz a milonga, pasando por muchos géneros. Todos los lunes de marzo se presentarán en bares que, además, vale la pena visitar. El 9 estarán en Viti Bar y el 16 en el Bar Paysandú, siempre a las 21 hs.

Sonoro. El 12 de marzo comienza una nueva temporada de Montevideo Sonoro , el ciclo que durante 2025 nos permitió conocer barrios, historias y la mejor música. Ese día el tour musical, con la tecnología de Domo Silent y la guía experta de Carlos Dopico, será desde las 19 hs por la Ciudad Vieja. 14/03: Malvín (17:00 y 20:00) y 21/03: Palermo (17:00 y 20:00)

Truco y más. El lunes 16 de marzo hay noche de Truco&Vino en CitiWinery , Ciudad Vieja. El ticket incluye una botella Pizzorno Tannat Reserva y un menú compuesto de empanaditas de vegetales y hongos y croquetas de jamón crudo como entrada, un risotto de principal y el broche de oro con tiramisú, todo para dos personas. El ganador se lleva 24 botellas de vino de bodegas uruguayas.

Palacio. Si alguna vez miraste el Palacio Salvo y pensaste que ahí adentro hay más historias que apartamentos, tenés razón. Por eso la propuesta de Peatonal Tours, Misterios del Salvo , me parece una pegada; es un recorrido nocturno por sus pisos más emblemáticos, hilando la leyenda del trágico accidente de José Salvo con relatos de fantasmas que todavía circulan por sus pasillos. Se hará el sábado 7 de marzo a las 20 hs, el domingo 22 y el domingo 29 a las 20 hs. Dura unas dos horas y hay que sacar las entradas acá .

Celebración. El Mes de la Mujer comienza con tango en vivo a cargo de N.O.S . ( Nueva Orquesta de Señoritas). Este colectivo de músicas y bailarinas reinterpreta el género desde una mirada actual y uruguaya, recuperando el espíritu de las históricas orquestas femeninas. El repertorio viaja de los años 30 a los 70, bajo la dirección y arreglos de Lucía Acuña. Es mañana jueves 5 de marzo, a las 20 hs, en la plaza de comidas del Mercado MAM. La entrada es libre.

Romería. A festejar en la Gran Romería del Centro Gallego de Montevideo , una jornada para celebrar tradición, música y mesa larga. Habrá danzas regionales, grupos invitados y mucha fiesta. Se podrán probar clásicos gallegos como la paella, pulpo, calamares, sardinas, tortilla, empanadas, además de parrilla criolla. Es el 15 de marzo desde las 10 hs, en el Parque Social y Polideportivo de Carrasco (Av. Italia 7504 esq. Barradas). Ideal para ir en familia y quedarse toda la tarde, entre gaitas, brasas y sobremesa larga.

Piazzola. La Orquesta Filarmónica de Montevideo sale de gira barrial con Piazzolla Lado B , un recorrido por el universo de Astor Piazzolla. La voz de Natalia Bolani, la dirección musical de Álvaro Hagopián y el bandoneón de Néstor Vaz proponen una lectura donde música y teatralidad se funden, y cada obra se vuelve relato. El 6 de marzo se presenta en el Centro Cultural Florencio Sánchez y el 10 de marzo en la Sala Lazaroff, en ambos casos a las 20 hs y con entradas que cuestan 300 pesos.

Para todos los sentidos

Disco. Jorge Drexler presenta su nuevo disco atravesado por el candombe, Taracá, el próximo 13 de marzo. Acá está uno de los temas que lo compondrá, Toco madera y acá podés leer la entrevista que le hizo Nico Tabarez .

Libros. Para pasear, mirar y comprar libros de todo el mundo (60.000 títulos), ya está abierta y reluciente la primera librería Feltrinelli de América Latina , en el precioso edificio que era de Óptica Ferrando en la peatonal Sarandí. Para entender por qué un grupo del tamaño de Feltrinelli tomó la decisión de instalarse primero en Uruguay, leé la nota de Ema Bremermann .

Delicias. El chef sevillano Rafa Zafra llega por primera vez a Uruguay a cocinar sus platos influenciados por una vasta experiencia y sus siete restaurantes españoles. Formado en el universo de El Bulli junto a Ferran Adrià y creador de Estimar (2 Soles Repsol), Zafra es referente de una cocina donde la técnica está al servicio del producto. En Montevideo propondrá un cruce entre espíritu mediterráneo y tradición rioplatense, con el fuego como hilo conductor y productos como caviar uruguayo, atún bluefin, trufa y wagyu. Invitado por Estrella Damm cocinará dos cenas especiales en Manzanar (miércoles 11) y Río (viernes 13), desde las 20 hs.

Hibiscus-Drink-1

Chin chin. Estoy en período “sin alcohol”, porque se terminó el recreo (?), que sería algo equivalente a empezar el año de verdad. Así que le robé esta receta de Negroni sin alcohol al New York Times y te paso mis adaptaciones para que pruebas una bebida que ciertamente no tiene nada que ver con el Negroni, pero que es refrescante y sabrosa.

Infusionar la cáscara de 1 naranja (sin la parte blanca) con 10 saquitos de té de hibisco, 1 cda. de pimienta negra en grano, 1 cda. de clavo de olor y 2 tazas (500 ml) de agua. Hervir, agregar 100 g de azúcar y disolver. Tapar y dejar enfriar 2 horas. Colar y refrigerar (dura hasta 2 semanas).

Para servir: mezclar la infusión con unos 700 ml y 240 ml de jugo de pomelo sin azúcar. Añadir hielo y gajos de naranja.

Versión individual: 30 ml jugo de pomelo + 60 ml infusión + 90 ml tónica + hielo.

Piques: Si no conseguís saquitos de té de hibisco podés conseguir hibisco en El Naranjo o en La Molienda, y ponerle a ojo el equivalente a 10 saquitos. Si no querés agregarle mucha caloría evitá el azúcar o reducirla a la mitad, además de usar tónica sin azúcar. Cuando lo sirvas no machetes con el hielo y agregar alguna hierba fresca, como romero o menta.