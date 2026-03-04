Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Cultura y Espectáculos / CARNAVAL

"Felices pero super rotos": la reacción de los integrantes de Doña Bastarda tras el bicampeonato en el Carnaval 2026

Doña Bastarda logró el bicampeonato en el Concurso oficial; el festejo estuvo marcado por la muerte de Agustín Ríos, integrante del conjunto, la semana pasada

4 de marzo 2026 - 9:40hs
Camilo Abellá, Doña Bastarda

Camilo Abellá, Doña Bastarda

Juan Samuelle

Este miércoles de madrugada, la noche de fallos del Carnaval 2026 confirmó que la murga Doña Bastarda logró el bicampeonato en su categoría, repitiendo este año el triunfo del 2025. Sin embargo, el logro de la murga quedó atravesado por la muerte de Agustín Ríos, integrante y fundador del conjunto, el pasado 22 de febrero.

Antes de su presentación, en una fecha con entradas agotadas, Doña Bastarda publicó un breve pero significativo mensaje: "Hoy vuelve la Bastarda y en el cielo hay un disfraz".

Luego del anuncio del triunfo de la murga, y un festejo marcado por la tristeza, algunos de los referentes de la murga hablaron con los medios y compartieron sus sensaciones agridulces.

"Estamos felices pero estamos super rotos", sentenció Lucía García, responsable de la puesta en escena de la murga, al programa Pasión de Carnaval. "Es difícil el festejo, nos miramos y es difícil, nos abrazamos y es difícil, pero estamos contentos. También es una manera de honrar a nuestro compañero y todo esto es por él, es nuestro motor para seguir", comentó.

También habló el director responsable de Doña Bastarda, Camilo Abellá, que señaló que antes de que la murga subiera al Teatro de Verano para presentarse en la Liguilla este martes, tuvieron una conversación en la que "hablamos de que el concurso hace una semana lo perdimos. Perdimos todo. Lo que quedaba por jugar era la valentía del grupo humano".

"Y tenemos una barra que más allá de lo artístico, que hoy es secundario, desde lo humano, la contención, el amor, fue lo que nos hizo salir adelante", agregó el director.

"La sensación en este momento es un híbrido de tristeza y alegría, nos va a llevar semanas bajar a tierra y entender lo que vivimos. Hoy queda poner el alma al viento y la herida abierta a que vaya sanando de a poco. Hay un montón de tristeza y un montón de alegría, todo junto. Doña Bastarda es un fiel representante del género en cuanto a mediante el arte poder sobreponerse y del dolor, devolver amor", dijo Abellá.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tenfieldoficial/status/2029118083109949631?s=20&partner=&hide_thread=false

Doña Bastarda Carnaval 2026 Carnaval

