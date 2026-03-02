El emotivo mensaje de Sociedad Anónima a Doña Bastarda, que recuerda otra dolorosa muerte en Carnaval: "Te aguantan el alma, aunque creas que ya no están"

Carlos Barceló dedicó una palabras a los integrantes de Doña Bastarda durante la Liguilla

La muerte de Agustín Ríos , murguista y miembro fundador de la murga Doña Bastarda , tiene conmocionado al Carnaval . El duelo que atraviesa la murga toca de cerca a Sociedad Anónima , el conjunto de humoristas dirigido por Carlos Barceló que en 2010 sufrió la muerte de uno de sus integrantes en un accidente de tránsito: Walter Estramil.

Este domingo Barceló dedicó unos minutos durante su actuación en la Liguilla para recordar a su compañero y extender unas palabras de comprensión a los integrantes de la murga. “Los que te quieren de verdad te aguantan el alma aunque estén lejos. Te aguantan el alma, aunque creas que ya no están más. Te aguantan el alma, aunque no te des cuenta”, comenzó el humorista.

Entonces, Barceló recordó la pérdida que sufrió el colectivo y lo desafiante que fue aquel carnaval a nivel emocional para el conjunto. "En un accidente de tránsito entendimos que todo el esfuerzo que había hecho se perdía y que no iba a disfrutar esta fiesta para la que tanto se había preparado. Como pudimos fuimos haciendo las actuaciones hasta que nos dimos cuenta que Walter estaba con nosotros arriba del escenario de otra manera, y ha seguido con nosotros todos estos años ".

CARNAVAL 2026 Lo que se sabe sobre el cierre de la liguilla del carnaval, la noche de fallos y la rueda de triunfadores

CARNAVAL 2026 Ovación para el "Ruso" Pérez en el Teatro de Verano durante la actuación de Sociedad Anónima

Sociedad Anónima extendió entonces un emotivo mensaje a sus colegas de Doña Bastarda, en palabras de Barceló: "Le queremos dar un abrazo enorme a los compañeros de Agustín, que salen en Doña Bastarda, que tienen que apelar a su valentía y al amor que se tienen para seguir honrando la posibilidad de disfrutar de esta fiesta . Esta fiesta tan llena de abrazos; abrazos que te llegan de aquellos que te aguantan el alma, incluso de aquellos que están con vos aunque no te des cuenta ".

Embed - Sociedad Anónima - Etapa 2 de la Liguilla - Carnaval 2026

Luego de la muerte de Agustín Ríos, Doña Bastarda despidió públicamente al fundador de la murga, un hombre de "una enorme calidad artística, pero por sobre todas las cosas, humana".

"Desde el 2018 a la fecha, Agustín estuvo presente en cada momento que hizo a esta murga lo que es hoy por hoy", escribieron desde la cuenta de la murga campeona de la temporada 2025 en un comunicado. "A su paso, no solo perdemos a un gran artista, perdemos un hermano, un amigo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DonaBastarda/status/2025624486440038555?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2025624486440038555%7Ctwgr%5E62b5d916a81d6426fb3438e69738dca3acde5243%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elobservador.com.uy%2Fcultura-y-espectaculos%2Fla-decision-que-tomo-daecpu-la-actuacion-dona-bastarda-la-liguilla-del-carnaval-n6035249&partner=&hide_thread=false Murga Doña Bastarda despide, con profundo dolor, a uno de sus máximos exponentes, Agustín Ríos.



Agus fue fundador de esta murga. Con una enorme calidad artística, pero por sobre todas las cosas, humana, logró que su familia sea parte imprescindible de esta Familia Bastarda.… pic.twitter.com/9HkwXx0zg8 — Murga Sin Padres, Ni Padrinos (@DonaBastarda) February 22, 2026

En ese mensaje, la murga también agradeció "las incontables demostraciones de compañía" que recibieron desde que se hizo pública la muerte de Ríos. "Conjuntos de todas las categorías, hinchas y gente del carnaval en general. Muchas gracias por su apoyo", expresaron.

Luego de algunos días sin actividad en tablados, Doña Bastarda regresó a los escenarios el pasado miércoles y se ha encontrado con muestras de cariño de los barrios a su paso.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Observador UY (@observadoruy)

Luego de una reprogramación, la murga subirá este martes a defender el título con su espectáculo, Patria o Tumba. Antes de su presentación, en una fecha con entradas agotadas, Doña Bastarda publicó un breve pero significativo mensaje: "Hoy vuelve la Bastarda y en el cielo hay un disfraz".