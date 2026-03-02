Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
29°C
cielo claro
Martes:
Mín  20°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / CARNAVAL

El emotivo mensaje de Sociedad Anónima a Doña Bastarda, que recuerda otra dolorosa muerte en Carnaval: "Te aguantan el alma, aunque creas que ya no están"

Durante la presentación de Sociedad Anónima en la Liguilla, Carlos Barceló recordó la pérdida que atravesó el conjunto en 2010 y extendió un emotivo mensaje para los integrantes de Doña Bastarda tras la muerte de Agustín Ríos

2 de marzo 2026 - 15:15hs
Carlos Barceló dedicó una palabras a los integrantes de Doña Bastarda durante la Liguilla

Carlos Barceló dedicó una palabras a los integrantes de Doña Bastarda durante la Liguilla

La muerte de Agustín Ríos, murguista y miembro fundador de la murga Doña Bastarda, tiene conmocionado al Carnaval. El duelo que atraviesa la murga toca de cerca a Sociedad Anónima, el conjunto de humoristas dirigido por Carlos Barceló que en 2010 sufrió la muerte de uno de sus integrantes en un accidente de tránsito: Walter Estramil.

Este domingo Barceló dedicó unos minutos durante su actuación en la Liguilla para recordar a su compañero y extender unas palabras de comprensión a los integrantes de la murga. “Los que te quieren de verdad te aguantan el alma aunque estén lejos. Te aguantan el alma, aunque creas que ya no están más. Te aguantan el alma, aunque no te des cuenta”, comenzó el humorista.

Entonces, Barceló recordó la pérdida que sufrió el colectivo y lo desafiante que fue aquel carnaval a nivel emocional para el conjunto. "En un accidente de tránsito entendimos que todo el esfuerzo que había hecho se perdía y que no iba a disfrutar esta fiesta para la que tanto se había preparado. Como pudimos fuimos haciendo las actuaciones hasta que nos dimos cuenta que Walter estaba con nosotros arriba del escenario de otra manera, y ha seguido con nosotros todos estos años".

Más noticias
Teatro de Verano: la ovación al Ruso Pérez.
CARNAVAL 2026

Ovación para el "Ruso" Pérez en el Teatro de Verano durante la actuación de Sociedad Anónima

Carnaval: se aproxima el cierre de la zafra de 2026.
CARNAVAL 2026

Lo que se sabe sobre el cierre de la liguilla del carnaval, la noche de fallos y la rueda de triunfadores

Sociedad Anónima extendió entonces un emotivo mensaje a sus colegas de Doña Bastarda, en palabras de Barceló: "Le queremos dar un abrazo enorme a los compañeros de Agustín, que salen en Doña Bastarda, que tienen que apelar a su valentía y al amor que se tienen para seguir honrando la posibilidad de disfrutar de esta fiesta. Esta fiesta tan llena de abrazos; abrazos que te llegan de aquellos que te aguantan el alma, incluso de aquellos que están con vos aunque no te des cuenta".

Embed - Sociedad Anónima - Etapa 2 de la Liguilla - Carnaval 2026

Luego de la muerte de Agustín Ríos, Doña Bastarda despidió públicamente al fundador de la murga, un hombre de "una enorme calidad artística, pero por sobre todas las cosas, humana".

"Desde el 2018 a la fecha, Agustín estuvo presente en cada momento que hizo a esta murga lo que es hoy por hoy", escribieron desde la cuenta de la murga campeona de la temporada 2025 en un comunicado. "A su paso, no solo perdemos a un gran artista, perdemos un hermano, un amigo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DonaBastarda/status/2025624486440038555?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2025624486440038555%7Ctwgr%5E62b5d916a81d6426fb3438e69738dca3acde5243%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elobservador.com.uy%2Fcultura-y-espectaculos%2Fla-decision-que-tomo-daecpu-la-actuacion-dona-bastarda-la-liguilla-del-carnaval-n6035249&partner=&hide_thread=false

En ese mensaje, la murga también agradeció "las incontables demostraciones de compañía" que recibieron desde que se hizo pública la muerte de Ríos. "Conjuntos de todas las categorías, hinchas y gente del carnaval en general. Muchas gracias por su apoyo", expresaron.

Luego de algunos días sin actividad en tablados, Doña Bastarda regresó a los escenarios el pasado miércoles y se ha encontrado con muestras de cariño de los barrios a su paso.

Embed

Luego de una reprogramación, la murga subirá este martes a defender el título con su espectáculo, Patria o Tumba. Antes de su presentación, en una fecha con entradas agotadas, Doña Bastarda publicó un breve pero significativo mensaje: "Hoy vuelve la Bastarda y en el cielo hay un disfraz".

Temas:

Carnaval Sociedad Anónima Doña Bastarda Carlos Barceló

Seguí leyendo

Las más leídas

Matías Arezo de Peñarol festeja su gol ante Nacional por el Torneo Apertura
APERTURA

Nacional 0-1 Peñarol: un triunfo de los que perduran en el tiempo, con un nuevo gol de Matías Arezo y la punta del Torneo Apertura para el carbonero

Washington Aguerre 
CLÁSICO

Los tres jugadores de Peñarol que no saludaron a Maximiliano Silvera: Washington Aguerre ya lo había anunciado

Serpiente yarará rescatada por Alternatus Uruguay﻿
RESCATE

Una serpiente yarará fue encontrada en el baño de una casa en Punta Negra: Alternatus la rescató y advirtió por "situación de riesgo"

El Partido Nacional (PN)
PARTIDO NACIONAL

"Construir sin destruir": el cuestionamiento del PN por el primer año de Orsi que fue divulgado por Luis Lacalle Pou

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos