El Observador / Fútbol Internacional / ARABIA SAUDITA

Mirá la razón por la que Darwin Núñez se queda sin jugar este martes con Al-Hilal por la Champions League de Asia

El delantero uruguayo deberá seguir esperando para poder tener competencia

2 de marzo 2026 - 16:27hs
Darwin Núñez celebró un gol para Al-Hilal en la Saudi Pro League

Darwin Núñez tenía todo pronto para volver a jugar al fútbol con Al-Hilal por la Champions League de Asia este martes visitando a Al-Sadd de Qatar, el equipo que alguna vez dirigió y sacó campeón el uruguayo Jorge Fossati.

Sin embargo, eso no podrá suceder por un tema ajeno al fútbol.

Desde ese día, Darwin no pudo jugar los últimos cinco partidos por la Saudi Pro Legue, de los que ganaron tres y empataron otros dos, perdiendo así el liderazgo.

Como informó Referí, esta decisión de Al-Hilal, complica los planes del delantero y del entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, para el Mundial 2026, ya que, solamente en caso de clasificar en lo que resta de la Champions League de Asia, Darwin Núñez podrá jugar con su club solamente cinco partidos más hasta finalizar la temporada y que comience la Copa del Mundo.

Estaba pronto, pero no juega

Darwin Núñez iba a jugar este martes con Al-Hilal de visita en Qatar contra Al-Sadd por la Champions League de Asia.

No obstante, la Confederación Asiática de Fútbol decidió suspender el encuentro.

La razón se debió a los constantes bombardeos desde Irán hacia distintos países árabes y que además, Qatar decidió que no haya más actividad deportiva hasta que mejore la situación.

De esa manera, Darwin Núñez se quedará sin jugar y deberá esperar hasta que se levante este conflicto que puede durar más de un mes, según dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

