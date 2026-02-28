Darwin Núñez cuenta los días para jugar con Al-Hilal; mirá cuándo vuelve a las canchas por la Champions League de Asia

El delantero uruguayo Darwin Núñez cuenta los días para volver a defender la camiseta de Al-Hilal de Arabia Saudita, ya que solo puede jugar por la actividad internacional, en este caso, por la Champions League de Asia.

Vale recordar que tras la llegada de Benzema desde Al-Ittihad, uno de los clásicos rivales, el pasado 11 de febrero el club del uruguayo decidió sacarlo de la lista de las competencias locales para que solo juegue por dicho torneo asiático, debido a que prefirió a otros jugadores en el cupo de extranjeros.

Desde ese 11 de febrero, Darwin se vio imposibilitado de jugar los últimos cinco encuentros por la Saudi Pro Legue, de los que ganaron tres y empataron otros dos, perdiendo así el liderazgo.

Esta decisión de Al-Hilal, complica los planes del futbolista y del técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, para el Mundial 2026, ya que, solamente en caso de clasificar en lo que resta de la Champions League de Asia, Darwin Núñez podrá jugar con su club solamente cinco partidos más hasta finalizar la temporada y que comience la Copa del Mundo.

FÚTBOL ARGENTINO Sin Edinson Cavani por lesión y con el regreso de Leandro Paredes: el posible once de Boca Juniors

BÁSQUETBOL Las duras críticas de la prensa argentina a su selección de básquetbol por la derrota de local ante Uruguay por las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2027

El martes Darwin vuelve a jugar

Este viernes, Al-Hilal volvió a la victoria, sin Darwin Núñez, por la Saudi Pro League, venciendo 5-3 de visitante a Al-Shabab, en un encuentro en el que tampoco jugó Karim Benzema, quien entró en su lugar en la lista de extranjeros, pero se lesionó el aductor, tiene para tres semanas y ya lleva dos partidos sin jugar.

Ahora vendrá la actividad internacional y allí sí el uruguayo podrá volver a las canchas.

Este martes 3 de marzo, Al-Hilal visitará en el encuentro de ida de los octavos de final de la Champions League de Asia, a Al-Sadd de Qatar, el equipo que en algún momento dirigió Jorge Fossati.

El partido se disputará en Doha y será a la hora 15.15 de Uruguay.

La revancha, ya en Arabia Saudita, se disputará el martes 10 de marzo a la misma hora, por lo que Darwin Núñez podrá jugar dos encuentros en una semana.

En caso de perder este ida y vuelta, el ex Peñarol no jugará más con su club hasta el Mundial 2026 y solo podrá estar en la ventana de marzo con la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en los partidos contra Inglaterra en Wembley y Argelia en Turín, Italia.