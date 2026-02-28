Dólar
Sin Edinson Cavani por lesión y con el regreso de Leandro Paredes: el posible once de Boca Juniors

Edinson Cavani se volvió a resentir de su lesión y no fue convocado para el partido de Boca Juniors ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza

28 de febrero 2026 - 10:22hs
Edinson Cavani

Boca Juniors desde fines del 2025 convive con una plaga de lesiones en todas las líneas, pero el principal afectado en este sentido es el uruguayo Edinson Cavani que, tras regresar a jugar, se resintió de su lumbalgia y quedó fuera de los convocados para el encuentro de hoy sábado entre el xeneize y Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Tras la clasificación por Copa Argentina contra Gimnasia de Chivilcoy, Boca pasa de página y vuelve a una Bombonera hostil y ansiosa de resultados para enfrentar a Gimnasia de Mendoza por la fecha 8 del Torneo Apertura.

Ante las lesiones de Ángel Romero y de Edinson Cavani, el entrenador Claudio Úbeda piensa una delantera con Lucas Janson y Adam Bareiro como piezas fijas, mientras que el uruguayo Miguel Merentiel pica en punta para reemplazar a su compatriota.

Embed

A pesar de que su llegada sembró algunas dudas en gran parte de la hinchada xeneize, Bareiro parece haberlas despojado todas con el doblete que convirtió en su debut, que demuestra que llegó para competirle el puesto de igual a igual a Cavani.

Edinson Cavani
BOCA JUNIORS

Siguen los dolores de cabeza para Edinson Cavani: se resintió de la lesión y no será convocado

Oscar Ruggeri
ARGENTINA

La contundente frase de Óscar Ruggeri sobre Edinson Cavani y su presente en Boca Juniors

Junto con Lucas Janson, el otro integrante del ataque sería Merentiel, quien dejó atrás su desgarro en el gemelo diestro y volvió a tener actividad ante Gimnasia por Copa Argentina como también unas fechas atrás ante Platense y Racing Club por el Torneo Apertura.

Además de las novedades en ataque, la otra noticia es que Leandro Paredes estaría devuelta tras el esguince que le impidió enfrentar a la Academia y sería el capitán este sábado, acompañado en la mitad de la cancha por Williams Alarcón y Santiago Ascacíbar.

El posible once de Boca Juniors para enfrentar a Gimnasia (Mendoza)

Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Williams Alarcón, Santiago Ascacíbar; Lucas Janson, Adam Bareiro y Miguel Merentiel.

¿A qué hora juega Boca Juniors hoy y dónde verlo en vivo?

Boca Juniors recibe a Gimnasia y Esgrima de Mendoza hoy a las 17:45 horas y se podrá ver a través de ESPN y Disney+.

Edinson Cavani Boca Juniors Leandro Paredes Torneo Apertura

Diego Aguirre 
PEÑAROL

Diego Aguirre previo a Nacional vs Peñarol: "Sentimos que es algo pendiente ir a ganar de visitante en el Parque Central"

La importante confirmación de Antel TV para el clásico Nacional vs Peñarol del domingo en el Gran Parque Central
FÚTBOL URUGUAYO

La importante confirmación de Antel TV para el clásico Nacional vs Peñarol del domingo en el Gran Parque Central

Jérémy Mathieu se abraza con Luis Suárez en su pasaje por Barcelona
FÚTBOL

Ganó 10 títulos con Luis Suárez en Barcelona, tuvo depresión y su vida cambió al trabajar en una tienda deportiva: "Te vas hundiendo y no te das cuenta"

Las firmas de los contratos de TV llegan a su final con incertidumbre, sin arreglo AUF-Tenfield; esperan suscribir el lunes todos los acuerdos
FÚTBOL

Las firmas de los contratos de TV llegan a su final con incertidumbre, sin arreglo AUF-Tenfield; esperan suscribir el lunes todos los acuerdos

