Sin Edinson Cavani por lesión y con el regreso de Leandro Paredes: el posible once de Boca Juniors

Boca Juniors desde fines del 2025 convive con una plaga de lesiones en todas las líneas, pero el principal afectado en este sentido es el uruguayo Edinson Cavani que, tras regresar a jugar, se resintió de su lumbalgia y quedó fuera de los convocados para el encuentro de hoy sábado entre el xeneize y Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Tras la clasificación por Copa Argentina contra Gimnasia de Chivilcoy , Boca pasa de página y vuelve a una Bombonera hostil y ansiosa de resultados para enfrentar a Gimnasia de Mendoza por la fecha 8 del Torneo Apertura .

Ante las lesiones de Ángel Romero y de Edinson Cavani, el entrenador Claudio Úbeda piensa una delantera con Lucas Janson y Adam Bareiro como piezas fijas, mientras que el uruguayo Miguel Merentiel pica en punta para reemplazar a su compatriota.

A pesar de que su llegada sembró algunas dudas en gran parte de la hinchada xeneize, Bareiro parece haberlas despojado todas con el doblete que convirtió en su debut , que demuestra que llegó para competirle el puesto de igual a igual a Cavani.

Junto con Lucas Janson, el otro integrante del ataque sería Merentiel, quien dejó atrás su desgarro en el gemelo diestro y volvió a tener actividad ante Gimnasia por Copa Argentina como también unas fechas atrás ante Platense y Racing Club por el Torneo Apertura.

Además de las novedades en ataque, la otra noticia es que Leandro Paredes estaría devuelta tras el esguince que le impidió enfrentar a la Academia y sería el capitán este sábado, acompañado en la mitad de la cancha por Williams Alarcón y Santiago Ascacíbar.

El posible once de Boca Juniors para enfrentar a Gimnasia (Mendoza)

Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Williams Alarcón, Santiago Ascacíbar; Lucas Janson, Adam Bareiro y Miguel Merentiel.

¿A qué hora juega Boca Juniors hoy y dónde verlo en vivo?

Boca Juniors recibe a Gimnasia y Esgrima de Mendoza hoy a las 17:45 horas y se podrá ver a través de ESPN y Disney+.