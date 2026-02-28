Gobierno uruguayo expresó "extrema preocupación" por el ataque a Irán e informó cuál es la situación de los uruguayos que están en la zona

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que activó el procedimiento de coordinación con las embajadas de Uruguay en Qatar, Emiratos Árabes Unidos e Israel , tras el ataque que activaron Estados Unidos e Israel a Irán .

Según se indicó, por el momento la información recibida en Cancillería es que todos los uruguayos se encuentran bien.

El ministerio está en contacto con familiares de algunas de las personas que se encontraban casualmente en esos países, se añadió, y todos están bien, a pesar del nerviosismo que puede provocar esta situación.

Desde Cancillería se anunció, finalmente, que en breve se informará sobre medios de contacto para canalizar las consultas que suelen existir en estas instancias.

El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores

Este sábado 28, sobre el mencionado suceso en Medio Oriente, el ministerio emitió un comunicado.

En el mismo se indica que "el gobierno de Uruguay expresa su extrema preocupación por los ataques militares contra Irán por parte de los Estados Unidos e Israel, así como la respuesta militar iraní, que incluye objetivos en los territorios de sus países vecinos".

"El respeto del Derecho Internacional y de la Carta de Naciones Unidas, en particular de las cláusulas que regulan el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, resulta indispensable para el mantenimiento de la paz y seguridad regional y global", se añade en el documento.

También se afirma que "como país promotor de la paz, Uruguay urge a las partes a la desescalada de la violencia, a mostrar máxima contención, a respetar el Derecho Internacional Humanitario y a retomar las vías diplomáticas para la solución de los problemas de fondo vinculados a la cuestión nuclear".

"La Cancillería uruguaya mantiene contacto Permanente con el personal diplomático acreditado en sus Embajadas en la región, incluyendo en Israel, Irán, Palestina, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, el Estado de Catar y el Líbano", concluye el texto divulgado en la mañana de este sábado.

Cómo solicitar asistencia a Uruguay desde Medio Oriente

Contacto de emergencia en Israel - Sección Consular en Tel Aviv

Correo electrónico: [email protected]

Teléfono de emergencia: +972 55 989 30 89

Contacto de emergencia en Qatar - Sección Consular en Doha

Correo electrónico: [email protected]

Teléfono de emergencia: +974 50 31 61 53

Contacto de emergencia en Emiratos Árabes - Sección Consular en Abu Dhabi

Correo electrónico: [email protected]

Teléfono de emergencia: +971 54 991 6664

Para el caso de personas que se encuentren en Uruguay