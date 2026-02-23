México entre incendios, bloqueos y violencia: un centenar de uruguayos vive en zona afectada, pero Cancillería no recibió pedidos de asistencia

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el consulado general de Uruguay en Ciudad de México y el consulado en Jalisco se mantienen en contacto con la comunidad uruguaya residente en la zona afectada por los disturbios tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “ El Mencho ” , líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) .

Según señalaron fuentes de Cancillería, “por la zona de los eventos de revueltas e incendios viven aproximadamente un centenar de uruguayos ”, y hasta el momento “ no se ha reportado ningún compatriota solicitando asistencia ”. Las sedes consulares realizaron comunicaciones con uruguayos que viven especialmente en Puerto Vallarta y Guadalajara , a quienes se les transmitió que “ sigan las instrucciones de las autoridades en cuanto a la seguridad y situación que se vive en esa región ”.

La muerte de Oseguera Cervantes ocurrió este domingo tras un operativo desplegado por fuerzas militares mexicanas en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco . De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) , el líder narco fue detenido, resultó gravemente herido y falleció durante su traslado aéreo a Ciudad de México.

MÉXICO A meses del Mundial 2026, suspenden tres partidos en México por violencia tras muerte de narcotraficante "El Mencho"

"Descabezar Jalisco y matar a 'El Mencho' puede traer efectos que van en contra del objetivo de la presidenta Sheinbaum de pacificar México"

El abatimiento del jefe del CJNG —por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares — desató una ola de violencia con incendios de comercios, quema de vehículos y bloqueos viales en al menos siete estados mexicanos: Jalisco, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas, Colima, Guanajuato y Zacatecas .

En Jalisco, los ataques se concentraron en Guadalajara, Puerto Vallarta y Chapala. El gobernador Pablo Lemus pidió a la población no salir de sus casas y ordenó la suspensión del transporte público, además de activar un “código rojo” y conformar una mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno.

En paralelo, autoridades de Estados Unidos celebraron el operativo. Christopher Landau, subsecretario de Estado, afirmó en la red social X que se trató de “un gran hito para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DeputySecState/status/2025648742049947797?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2025648742049947797%7Ctwgr%5Ee4e82305535b977797f4bb8bafc572264c436c7c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elobservador.com.uy%2Festados-unidos%2Fpolitica%2Fcae-el-mencho-el-lider-narco-muere-un-operativo-militar-y-mexico-estalla-violencia-n6035231&partner=&hide_thread=false I’ve just been informed that Mexican security forces have killed “El Mencho,” one of the bloodiest and most ruthless drug kingpins. This is a great development for Mexico, the US, Latin America, and the world. The good guys are stronger than the bad guys./Los buenos somos más que… — Christopher Landau (@DeputySecState) February 22, 2026

El CJNG fue formado en 2009 y se consolidó como una de las organizaciones criminales más violentas de México. Washington lo declaró organización terrorista el año pasado y lo señala por el tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.

Mientras continúan los operativos y medidas de seguridad en las zonas afectadas, Cancillería indicó que el monitoreo de la situación seguirá activo y coordinado entre las representaciones diplomáticas uruguayas en México.