Un hombre de 46 años murió tras despistar, volcar y salir despedido de su auto en Ruta 1

Un hombre de 46 años murió este domingo tras protagonizar un siniestro de tránsito en la Ruta 1, a la altura del kilómetro 114, próximo a Colonia Valdense, informó Policía Caminera.
El hecho ocurrió sobre las 19:40, cuando el automóvil en el que circulaba hacia Colonia, por causas que se intentan establecer, despistó y volcó, quedando finalmente en posición normal sobre la vía.
De acuerdo a la información primaria, se trató de un único vehículo interviniente. El conductor, que viajaba solo, salió despedido del automóvil a raíz del impacto y falleció en el lugar.
A consecuencia del siniestro, la ruta permaneció obstruida en el sentido Este a Oeste mientras trabajaron en el lugar los equipos correspondientes. Las circunstancias del hecho continúan bajo investigación.