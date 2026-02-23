Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Nacional / INCAUTACIÓN

Aduanas incautó más de 305 mil réplicas de perfumes: mercadería fue valuada en unos 16 millones de dólares

Se constató la presencia de 853 cajas con perfumes que simulaban ser de reconocidas marcas internacionales

23 de febrero 2026 - 12:09hs
perfumestruchos

La Dirección Nacional de Aduanas incautó en el Puerto de Montevideo un total de 305.660 unidades de perfume en presunta infracción aduanera, por un valor estimado en US$ 16 millones. La mercadería llegó en un contenedor procedente del Puerto de Nansha, China, con destino final en Asunción, Paraguay.

El procedimiento fue realizado por funcionarios de la División Control de Cargas, que previamente habían identificado parámetros de riesgo en la operación. El contenedor inspeccionado declaraba 933 bultos, pero tras el control se constató la presencia de 853 cajas con perfumes que simulaban ser de reconocidas marcas internacionales.

Marcas imitadas y presuntas irregularidades

Entre las marcas que habrían sido imitadas se encuentran Afnan, Carolina Herrera, Paco Rabanne, Versace, Dior, Hugo Boss, Lataffa, Chanel, Yves Saint Laurent, Jean-Paul Gautier, Armaf y Xerjoff.

Según detalló Aduanas, los perfumes originales árabes se presentan en cajas con el logo impreso de la marca, incluyen hologramas en el empaque y llevan el nombre de la marca labrado en la base del frasco. Ninguna de esas condiciones se verificó en los productos incautados.

Además, algunos artículos exhibían frascos, empaques o denominaciones similares a los de las marcas que pretendían imitar, e incluso incorporaban la fotografía del frasco original en el envase. Tampoco figuraban detallados en la declaración presentada por el agente marítimo y el contenedor no provenía de Emiratos Árabes Unidos.

Tras el operativo se dio aviso a la fiscal de turno y a los representantes de las marcas involucradas. La mercadería permanece bloqueada por presunta infracción marcaria, a la espera de las denuncias correspondientes por parte de los estudios jurídicos.

Desde Aduanas recordaron que este tipo de réplicas no cumple con estándares de calidad y puede contener sustancias nocivas, con potenciales riesgos para la salud, como lesiones corporales y problemas respiratorios.

El control se enmarca en la cooperación acordada con las Aduanas de Chile, Brasil y Paraguay en la lucha contra el tráfico ilícito, que incluye la supervisión de manifiestos de carga con contenedores que realizan trasbordo en Uruguay.

