Aduanas llevó adelante operativos que permitieron incautar mercadería de contrabando valuada en $ 8.5 millones

Operativos conjuntos entre la Dirección Nacional de Aduanas y la Policía Nacional permitieron en los últimos días la incautación de mercadería en infracción aduanera por un valor superior a $ 8.500.000 , según informó el organismo este miércoles.

Las actuaciones se realizaron en distintos puntos del país e incluyeron investigaciones, controles de ruta, allanamientos e inspecciones en centros de encomiendas.

En el departamento de Rivera, personal de la DIPN Regional Norte llevó adelante una investigación con apoyo del Grupo de Respuesta e Investigación Aduanera (GRIA), que derivó en la formalización de varias personas y la incautación de mercadería en infracción.

Entre los efectos ocupados se contabilizaron más de 1.600 cartones de cigarrillos de distintas marcas —LM, 51, Rothmans, Vilarica, Fox, Chesterfield, Marlboro, Coronado, Bill, Gift y San Marino— además de productos como shampoo, desodorantes, jabones, tabaco, hojillas, encendedores y jarras eléctricas. El total fue valorado en $ 5.958.395 .

Controles en ruta

En distintos controles sobre las rutas 5 y 30, funcionarios de Aduana Móvil Norte interceptaron ómnibus interdepartamentales y detectaron cargamentos de cigarrillos en sus bodegas.

En uno de los procedimientos, sobre ruta 5, se incautaron 20.000 unidades de cigarrillos marca FOX, valuadas en $ 220.000. En otro control sobre ruta 30 se ocuparon 40.000 unidades marca GIFT, con un valor estimado de $ 440.000. Un tercer procedimiento, también en ruta 5, permitió incautar 20.000 unidades de cigarrillos GIFT, valoradas en $ 220.000.

Allanamiento en Maldonado

En Maldonado, personal del GRIA y de Aduana Móvil Sur realizó un allanamiento que culminó con la incautación de 49.400 cigarrillos, más de 200 botellas de bebidas alcohólicas, además de tabaco, pasta de dientes, café, máquinas de afeitar, hojillas, desodorantes, jabones y golosinas. La mercadería fue valuada en $ 1.214.639.

Inspecciones en Montevideo, Salto y Mercedes

En Montevideo, efectivos de la Regional Móvil Sur inspeccionaron centros de envío y recepción de encomiendas, donde incautaron cosméticos, calzado, prendas de vestir, electrodomésticos y accesorios de celular por un valor superior a $ 200.000.

En Salto, funcionarios de Aduanas Móviles Regional Oeste y la Administración de Salto realizaron inspecciones en empresas de encomiendas, donde ocuparon cigarrillos, maquillajes, esmaltes, shampoo, acondicionadores, café, vestimenta y calzado, valuados en $ 307.250.

En tanto, en Mercedes se incautaron 3.000 unidades de cigarrillos GIFT, cosméticos, prendas de vestir, suplementos proteicos y botellas térmicas, por un valor estimado en $ 72.000.

Las actuaciones continúan bajo la órbita de las autoridades competentes.