/ Nacional / PARLAMENTO

Comisión del Senado aprobó tratado del Mercosur con la Unión Europea

El acuerdo fue respaldado por los tres partidos políticos con representación en el Senado

23 de febrero 2026 - 13:18hs
Archivo. Lubetkin entregó un adelanto del acuerdo al Parlamento a fines de enero

Diego Lafalche / FocoUy

La comisión especial creada para estudiar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea aprobó este lunes el proyecto para ratificarlo con el respaldo del Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado.

La comisión recibió este lunes a una delegación del Poder Ejecutivo encabezada por el canciller Mario Lubetkin y el ministro de Economía Gabriel Oddone para profundizar en los efectos del acuerdo sobre los sectores productivos nacionales.

Luego de esa comparecencia, la comisión votó por unanimidad y ahora el proyecto pasa al plenario del Senado. La idea inicial es votarlo el miércoles en la cámara alta y el jueves en Diputados.

Tanto el gobierno como el Parlamento buscan que Uruguay sea el primer país del Mercosur que ratifique el tratado. Argentina ya lo aprobó en Diputados y en los próximos días lo hará en el Senado mientras que Brasil y Paraguay finalizarán el proceso en marzo.

La Comisión Europea evalúa por estas horas la idea de realizar una aplicación provisional del acuerdo ya que el Parlamento decidió enviar el texto a la Justicia para que evalúe si es compatible con la normativa del bloque comunitario. Hasta que se expida la justicia europea pueden pasar casi dos años pero una aplicación provisional pondría el acuerdo en marcha sin la ratificación del Parlamento Europeo.

El texto del tratado dice que la aplicación provisional podrá tener lugar entre, por una parte, la Unión Europea y, por otra, uno o varios de los Estados Mercosur signatarios, de conformidad con sus respectivos procedimientos internos” y agrega que esa aplicación comenzará el primer día del segundo mes siguiente a la fecha en que el bloque europeo y el estado del Mercosur “se hayan notificado mutuamente de la finalización de sus procedimientos internos o la ratificación del presente acuerdo”.

Si Europa decide ir por ese camino, empezaría con el primer país del Mercosur que lo ratifique.

