Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
29°C
nubes dispersas
Martes:
Mín  21°
Máx  25°

Siguenos en:

/ Agro / MGAP

Declaración de emergencia agropecuaria es inminente y el MGAP la aplicará por seccionales policiales

Declaración de emergencia agropecuaria es inminente y el MGAP la aplicará por seccionales policiales

23 de febrero 2026 - 13:46hs
MGAP considera declarar la emergencia agropecuaria por déficit hídrico.

MGAP considera declarar la emergencia agropecuaria por déficit hídrico.

Foto: Juan Samuelle

La declaración de emergencia agropecuaria (por déficit hídrico) en sitios puntuales del territorio nacional, al sur del Río Negro, es inminente, con base en lo que se informó a El Observador al mediodía de este lunes, tras una reunión en la que participaron representantes de gremiales agropecuarias y autoridades y técnicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

Reunión del MGAP con Campo Unido

"Llamamos a las gremiales, a Campo Unido, porque nos parece fundamental tener cuál es su percepción, que es lo que le están reclamando los productores", contó el ministro Alfredo Fratti sobre el motivo del encuentro entre autoridades y productores.

El contexto

Más noticias
Sequía y agricultura: los veranos son cada vez más desafiantes para la soja y el maíz.
INFORME

La sequía y el bajo precio de los cereales castigan a la agricultura: pérdidas pueden sumar US$ 500 millones

Gripe aviar: se detectó en un ejemplar de cisne coscoroba.
SANIDAD

Detectaron gripe aviar en la Laguna Garzón y el MGAP trasladó un pedido urgente

Campo Unido está conformado por las siguientes gremiales: Asociación Rural del Uruguay (ARU), Federación Rural (FR), Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), Asociación Cultivadores de Arroz (ACA) y Cooperativas Agrarias Federadas (CAF).

Fratti señaló la existencia de reuniones constantes, de integrantes de la institucionalidad agropecuaria y otros actores, para monitorear la situación y dijo que hace 10 días se decidió, con eso como marco, volver a convocar al Comité de Emergencia para que recomiende qué zonas son las que habría que considerar para una eventual declaración de emergencia agropecuaria, en caso que corresponda.

"La realidad hoy es que del Río Negro para abajo hay varias seccionales complicadas", expresó.

El Comité de Emergencia, añadió, se reunió el viernes pasado y volverá a reunirse este lunes, "para comunicarle al ministerio cuáles son las medidas" a adoptar.

De acuerdo a "términos objetivos" la declaración de emergencia agropecuaria "debería ser por seccionales", puntualizó, a la vez que admitió que eso podría suceder ya este martes 24 de febrero.

"Si se necesita declarar la emergencia para facilitar los créditos, posibilidades financieras que hoy no están, también lo vamos a hacer", anunció.

"Aparentemente nos estamos encaminando a declarar (la emergencia agropecuaria) en algunas seccionales", confirmó.

La reunión con las gremiales que integran Campo Unido "fue muy buena", consideró, "porque hay una cantidad de sugerencias (...), capaz que lo que tenemos que hacer es reunirnos más seguido", dijo Fratti a VTV y Telemundo, consultado en la sede del MGAP en Montevideo, tras la reunión.

Fuentes de las gremiales de productores comentaron que la declaración de emergencia agropecuaria no solo es reconocer la extrema gravedad de la situación en muchas zonas del país, contemplando algo que se ha venido solicitando desde hace varias semanas, también permite generar mejores condiciones para que quienes toman decisiones de autorizar créditos en condiciones especiales a los productores lo viabilicen y de un modo más rápido, por ejemplo.

Compras directas de raciones

Fratti, finalmente, señaló que que la declaración de emergencia agropecuaria permite que el ministerio concrete, sin trámites que atrasen la gestión, compras directas de raciones para abastecer a productores de pequeña escala en situaciones complejas.

También es una señal que genera un escenario de reconocimiento sobre la gravedad del tema y que eso puede facilitar decisiones que el productor necesita, por ejemplo en el ámbito financiero.

"El problema más grande en algunas seccionales es agua, no es un tema de comida, pero va a venir el tema de comida si no vienen las aguas porque estamos en una época en la que si no llueve no hay crecimiento de pasto y estamos por entrar en el otoño", advirtió, "por eso estamos tratando de tomar medidas lo más rápido posible".

Recordó, también, que recientemente se actualizó el paquete de medidas, entre las que destacan los permisos para pastoreos al borde de rutas nacionales y caminos rurales y una variedad de mejoras en soluciones financieras.

Temas:

MGAP emergencia agropecuaria SECCIONALES Déficit hídrico

Seguí leyendo

Las más leídas

Rafa Villanueva fue operado una vez más luego de una nueva infección: cuál es el estado de salud del conductor
CTI

Rafa Villanueva fue operado una vez más luego de una nueva infección: cuál es el estado de salud del conductor

Peñarol 2-1 Deportivo Maldonado por el Torneo Apertura: tras un pésimo primer tiempo y de atrás, el aurinegro ganó con golazos de Arezo y Fernández, previo al clásico
TORNEO APERTURA

Peñarol 2-1 Deportivo Maldonado por el Torneo Apertura: tras un pésimo primer tiempo y de atrás, el aurinegro ganó con golazos de Arezo y Fernández, previo al clásico

Plan Vale: todo lo que tenés que saber del sistema que permite devolver envases no retornables por dinero
RECICLAJE

Plan Vale: todo lo que tenés que saber del sistema que permite devolver envases no retornables por dinero

Inumet advierte por lluvias y tormentas fuertes
ADVERTENCIA

Inumet volvió a actualizar su alerta amarilla por "tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes": solo hay un departamento afectado

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos