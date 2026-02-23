Declaración de emergencia agropecuaria es inminente y el MGAP la aplicará por seccionales policiales

La declaración de emergencia agropecuaria (por déficit hídrico) en sitios puntuales del territorio nacional, al sur del Río Negro, es inminente , con base en lo que se informó a El Observador al mediodía de este lunes, tras una reunión en la que participaron representantes de gremiales agropecuarias y autoridades y técnicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) .

"Llamamos a las gremiales, a Campo Unido, porque nos parece fundamental tener cuál es su percepción, que es lo que le están reclamando los productores", contó el ministro Alfredo Fratti sobre el motivo del encuentro entre autoridades y productores.

Campo Unido está conformado por las siguientes gremiales: Asociación Rural del Uruguay (ARU), Federación Rural (FR), Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), Asociación Cultivadores de Arroz (ACA) y Cooperativas Agrarias Federadas (CAF).

Fratti señaló la existencia de reuniones constantes, de integrantes de la institucionalidad agropecuaria y otros actores, para monitorear la situación y dijo que hace 10 días se decidió, con eso como marco, volver a convocar al Comité de Emergencia para que recomiende qué zonas son las que habría que considerar para una eventual declaración de emergencia agropecuaria, en caso que corresponda.

"La realidad hoy es que del Río Negro para abajo hay varias seccionales complicadas", expresó.

El Comité de Emergencia, añadió, se reunió el viernes pasado y volverá a reunirse este lunes, "para comunicarle al ministerio cuáles son las medidas" a adoptar.

De acuerdo a "términos objetivos" la declaración de emergencia agropecuaria "debería ser por seccionales", puntualizó, a la vez que admitió que eso podría suceder ya este martes 24 de febrero.

"Si se necesita declarar la emergencia para facilitar los créditos, posibilidades financieras que hoy no están, también lo vamos a hacer", anunció.

"Aparentemente nos estamos encaminando a declarar (la emergencia agropecuaria) en algunas seccionales", confirmó.

La reunión con las gremiales que integran Campo Unido "fue muy buena", consideró, "porque hay una cantidad de sugerencias (...), capaz que lo que tenemos que hacer es reunirnos más seguido", dijo Fratti a VTV y Telemundo, consultado en la sede del MGAP en Montevideo, tras la reunión.

Fuentes de las gremiales de productores comentaron que la declaración de emergencia agropecuaria no solo es reconocer la extrema gravedad de la situación en muchas zonas del país, contemplando algo que se ha venido solicitando desde hace varias semanas, también permite generar mejores condiciones para que quienes toman decisiones de autorizar créditos en condiciones especiales a los productores lo viabilicen y de un modo más rápido, por ejemplo.

Compras directas de raciones

Fratti, finalmente, señaló que que la declaración de emergencia agropecuaria permite que el ministerio concrete, sin trámites que atrasen la gestión, compras directas de raciones para abastecer a productores de pequeña escala en situaciones complejas.

También es una señal que genera un escenario de reconocimiento sobre la gravedad del tema y que eso puede facilitar decisiones que el productor necesita, por ejemplo en el ámbito financiero.

"El problema más grande en algunas seccionales es agua, no es un tema de comida, pero va a venir el tema de comida si no vienen las aguas porque estamos en una época en la que si no llueve no hay crecimiento de pasto y estamos por entrar en el otoño", advirtió, "por eso estamos tratando de tomar medidas lo más rápido posible".

Recordó, también, que recientemente se actualizó el paquete de medidas, entre las que destacan los permisos para pastoreos al borde de rutas nacionales y caminos rurales y una variedad de mejoras en soluciones financieras.