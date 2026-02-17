Trigo en invierno y soja en verano, los números de los cultivos que lideran en área en cada zafra agrícola

El trigo en un escenario más competitivo en la agricultura de invierno y la soja por lejos en la de verano son los cultivos más extendidos en Uruguay , con base en el relevamiento que recientemente divulgó Estadísticas Agropecuarios (DIEA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) .

La intención de siembra para los cultivos de verano con destino a grano seco se estimó en 1.536.635 hectáreas, valor apenas por encima de la siembra del verano anterior (1.521.723 hectáreas).

Para el cultivo de soja, la intención de siembra se estimó en 1.223.318 hectáreas, solo 6.000 hectáreas menos que la siembra de la campaña anterior.

Para el maíz se estimó una siembra de 289.063 hectáreas, un 11% más que en la zafra 2024/25 cuando se sembraron 260 mil hectáreas.

Cultivos de invierno

La superficie total sembrada con cultivos de invierno fue estimada en 678.448 hectáreas.

La siembra de trigo se estimó en 284 mil hectáreas. El rendimiento promedio alcanzó los 5.040 kilogramos por hectárea, un 22% por superior al registrado en 2024/25, constituyéndose en el máximo histórico para el cultivo en el Uruguay. La producción de trigo traccionada por los altos rendimientos se estimó en 1.429.645 toneladas, valor similar al de la cosecha anterior, máximo de las series históricas.

En cuanto al cultivo de cebada cervecera, la siembra fue estimada en 154 mil hectáreas, unas 100 mil hectáreas menos que la siembra de 2024. Por su parte el rendimiento promedio estimado alcanzó los 4.711 kilos por hectárea, ubicándose entre los tres valores más altos registrados para el cultivo (en 2020 el valor máximo de 4.791 kg/ha y en 2023 los 4.789 kg/ha). La producción por su parte alcanzó las 724 mil toneladas, un 38% por debajo de la producción del año anterior, que es el máximo histórico del cultivo.

El área sembrada entre colza (Brassica napus) y carinata (Brassica carinata) alcanzó en esta zafra las 212 mil hectáreas, duplicando el área de la zafra anterior en la que se sembraron 103 mil hectáreas, con un rendimiento promedio de 1.752 kilogramos por hectárea.

La Encuesta Agrícola “Primavera-verano 2025/26” se realizó entre diciembre de 2025 y enero de 2026.