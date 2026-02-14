En el mercado de soja lo que más pesa es la especulación sobre la demanda de China

El mercado de soja en la Bolsa de Chicago cerró otra semana al alza , desde US$ 418,5 a US$ 426,4 por tonelada que deja las referencias en Uruguay en el techo de una franja de US$ 370 a US$ 380 , en la que se viene moviendo el grano en febrero, un escalón arriba de las referencias de enero .

La clave del mercado parece ser cuánto va a comprar China luego de los anuncios del presidente de Estados Unidos sobre un compromiso de elevar a 20 millones de toneladas los envíos de la actual zafra.

Soja: en marcha una campaña con idas y vueltas en los mercados.

Las manifestaciones de Donald Trump contrastan con el silencio oficial chino y el mercado tiene como antecedente el anuncio anterior de Washington sobre la compra de 12 millones de toneladas que nunca fue confirmado por Beijing pero que en los hechos se ha cumplido.

El informe mensual del Departamento de Agrícola de Estados Unidos (USDA) mostró pocos cambios, tal vez lo más significativo el aumento de la estimación de producción de soja de Brasil de 178 a 180 millones de toneladas, que el mercado daba por descontado.

La cosecha de Brasil llega a un 23% de avance, con cierta inquietud por los rendimientos en los cultivos más al sur expuestos a falta de lluvias.

En Argentina las principales Bolsas agrícolas estimaron esta semana una cosecha de entre 48 y 48,5 millones de toneladas de soja, por debajo de los 49,5 millones de toneladas de la zafra pasada.

Un tema pesado en Uruguay: las lluvias

En Uruguay la falta de agua que persiste en las principales zonas de cultivos del oeste y suroeste está cobrando peaje a los cultivos de verano.

En el caso de la soja los productores y operadores están pendientes de los próximos episodios de lluvia para avanzar en estimaciones de rendimiento que permitan activar fijaciones de kilos en un escenario de precios que es el más favorable de la zafra actual, si bien las cifras se han ensanchado y convalidan solo parcialmente las expresivas subas en Chicago.

Si China le compra más a Estados Unidos va a comprar menos en Sudamérica y las primas se van a mantener altas.

Maíz, trigo, colza y arroz

Las chacras de maíz de segunda en la mitad sur del país también se juegan la definición de productividad en las próximas semanas de cara a una zafra que será menor en volumen a la anterior y con precios más altos que los US$ 200 del año pasado.

Los precios ganaderos permiten pagar valores superiores a los de 2025 por el forrajero y es probable que a medida que avance la cosecha los precios se acerquen a la paridad de importación, por encima de US$ 230 y US$ 240 la tonelada en función del impacto del clima en el maíz de segunda.

Con una cosecha de cerca de 1,4 a 1,5 millones de toneladas se necesitará importar al menos medio millón de toneladas para abastecer la demanda local.

En el mercado de Chicago el maíz cerró la semana con ligeras subas por el impulso de las exportaciones de Estados Unidos a buen ritmo.

El trigo ajustó a la baja en el final de la semana aunque mantuvo un saldo positivo de US$ 2 por tonelada en la posición diciembre 2026 de referencia para la próxima siembra de trigo y cebada, con una referencia de US$ 215,4 por tonelada.

El trigo disponible en Uruguay se mantiene estable en US$ 180 en función de precios en el mercado spot de EEUU que se situaron esta semana entre US$ 195 y US$ 200 /ton.

Se llevan exportadas unas 700 mil toneladas de trigo de la cosecha pasada y queda un 30% por embarcar a partir de abril.

La colza en una semana de ajuste llevó las referencias a un equivalente de US$ 490 por tonelada cuando aún no hay cotizaciones locales previo a la siembra, y generalmente se calcula con una prima de descuento de US$ 65 respecto a la cotización del mercado Matif de París que esta semana cerró en US$ 554 /ton.

El arroz, próximo a la cosecha, sufrió afectaciones en la zona este del país donde unas 4.500 a 5.000 hectáreas fueron afectadas por un temporal de granizo el jueves que causó pérdidas totales en algunas chacras. Una mala noticia que se suma en una zafra presionada por los precios bajos del arroz, un 40% inferiores a los de hace un año.

La cosecha está comenzando con perspectivas de producción positivas según los primeros resultados, aunque el margen de equilibrio para los cultivos se sitúa por encima del rendimiento promedio de los últimos años, superior a 9 mil kilos por hectárea. Las chacras tienen un buen potencial, pero no se espera un rendimiento que supere a los 9.400 kilos de la cosecha pasada.