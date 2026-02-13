Conflicto entre Conaprole y el sindicato se agudiza y la cooperativa advierte por desabastecimiento de lácteos

Conaprole advirtió sobre posible desabastecimiento en el mercado interno como consecuencia de medidas sindicales.

Conaprole sumó este viernes 13 un nuevo capítulo en el cruce de cuestionamientos que han emprendido esta semana la empresa y el sindicato , tras el anuncio de la cooperativa del cierre definitivo del Centro de Distribución de Lácteos que hasta hoy funcionó en las instalaciones de la Planta 14, en Rivera, donde se dejó de industrializar el año pasado.

Las autoridades de la empresa láctea señalaron, en conferencia de prensa, que las medidas sindicales dispuestas por la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) instauran un escenario de riesgo de desabastecimiento y pérdidas de materia prima .

Gabriel Fernández, presidente del directorio de Conaprole, acompañado de integrantes del directorio brindó una conferencia en la que expuso el impacto que la conflictividad sindical viene generando en la cooperativa, los productores y el mercado interno .

Las actuales medidas gremiales —paro general nacional, trabajo a reglamento y guardias mínimas durante la semana de Carnaval— "podrían provocar faltantes significativos de productos, incluyendo leche fluida, en una semana de alta demanda", se indicó desde la empresa.

Cómo avanzó todo según Conaprole

En un comunicado remitido a El Observador se recordó que el conflicto se originó en mayo de 2025, cuando Conaprole anunció el cierre de la Planta 14 de Rivera, con seis meses de anticipación y sin despidos, ofreciendo recolocaciones en otras plantas, seguro de paro extendido con complemento, despido incentivado y apoyo para traslados.

La planta había perdido entre 40% y 50% de su actividad, se informó.

En agosto de 2025, la Asamblea de los 29 (órgano de gobernanza máximo en Conaprole) resolvió el cierre inmediato ante la continuidad de las medidas gremiales.

Posteriormente, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), se abrió un Centro de Distribución en Rivera, con aproximadamente el 50% del personal, en el marco de un ámbito de negociación.

Desde entonces, el MTSS presentó cuatro nuevas propuestas entre diciembre y enero, todas aceptadas por Conaprole y rechazadas por el sindicato.

“Después de 10 meses de conflicto y cuatro propuestas no aceptadas, entendemos que el tema se agotó”, afirmó Fernández.

Lo que pasa en Rivera

El Centro de Distribución, que generó un sobrecosto estimado en US$ 600.000 anuales, quedó definitivamente cerrado.

Este viernes es el último día de trabajo allí.

Actualmente restan seis funcionarios por definir su situación, a quienes la cooperativa continúa ofreciendo traslado a otras plantas o despido incentivado.

Durante la conferencia, el vicepresidente Alejandro Pérez Viazzi destacó que Conaprole es “un empleador responsable”, con estabilidad laboral y salarios mínimos que cuadruplican el salario mínimo nacional.

Señaló que las medidas sindicales han generado pérdidas económicas relevantes, incluyendo la disposición de 300.000 litros de suero en primavera y la pérdida de 10.000 litros de leche chocolatada en febrero.

El director Juan Javier Parra subrayó que la cooperativa está integrada en un 70% por pequeños y medianos productores familiares y que, en enero, debió reducir el precio de la leche que se les paga en un 6%, en un contexto de fuerte crisis de la industria láctea nacional y creciente ingreso de productos importados.

Daniel Laborde, también director, anunció que, luego de Carnaval, se convocará a la Asamblea de los 29 para respaldar y evaluar las medidas adoptadas y analizar el futuro de la cooperativa.

Asimismo, pidió disculpas a los consumidores por los posibles problemas de abastecimiento: en los últimos meses se han registrado faltante de más de 30 productos de la empresa, con las consecuentes pérdidas económicas, que se agravan en un contexto de alta competencia con productos importados.

Pérdida de un cliente en China

“Acabamos de ver en China lo que es la competitividad, acompañando a la delegación uruguaya. En este contexto perdimos un cliente (de manteca) en ese país, porque no pudimos cumplir por las medidas sindicales”, explicó Fernández.

Conaprole, finalmente, reiteró su disposición a participar en instancias de diálogo con el Poder Ejecutivo para abordar el futuro de la industria y la situación de los trabajadores involucrados.

“La sostenibilidad de la cooperativa exige condiciones de competitividad en el mercado interno y en el mundo. Sin estabilidad productiva, ninguna empresa puede sostenerse en el tiempo”, concluyó el presidente.