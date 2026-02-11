Agro en Punta, el balance de sus directores sobre el ecostistema regional y las fechas para 2027

"La evaluación es extremadamente positiva" , afirmaron a El Observador los cofundadores y codirectores de Agro en Punta -Alejandra Pérez Trápani y Marcelo Bascialla-, consultados sobre un balance de la tercera edición del hub de agronegocios e inversiones , desarrollado este año del 4 al 6 de febrero en el Centro de Convenciones de Punta del Este .

Señalaron que hubo una evolución "muy fuerte" en la edición de 2026: "Venimos manteniendo el nivel de crecimiento desde la primera edición, hubo más de 11.000 ingresos en los tres días de exposición" .

"Los expositores que participaron, ya sea considerando marcas, stands físicos y activaciones, quedaron altamente satisfechos con el evento, muestra de ello es que ya tenemos espacios reservados para la edición 2027", añadieron.

AGROINDUSTRIA El pedido urgente de frigoríficos a proveedores de ganado por el riesgo que hay para la economía de Uruguay

La fecha de la cuarta edición de Agro en Punta Expo & Bussines, plataforma de integración de negocios del sector agroindustrial del Uruguay y la región, quedó anunciada para los días miércoles 3, jueves 4 y viernes 5 de febrero del próximo año.

En general, remarcaron, "las expectativas que teníamos se cumplieron, quedamos muy satisfechos, se pudo hacer todo y más, nos acompañaron los referentes de todos los rubros del Agro, también los referentes del mundo de las finanzas, participaron representantes de muchos grupos de inversión, locales y extranjeros, eso fue impactante".

El valor de la actitud del ministro Oddone

Con relación a la actitud del ministro de Economía y Finanzas (MEF), el economista Gabriel Oddone, de elegir a Agro en Punta para presentar un conjunto de visiones y medidas del gobierno con relación a la economía nacional, Bascialla y Pérez Trápani expresaron que "nos reconfortó comprobar que Agro en Punta es una plataforma ideal para que se hagan anuncios de tanta importancia, tan esperados, en un momento tan especial, es algo que le da fortaleza a nuestra marca, sentimos que es una demostración de la confianza en el tipo de público que acompaña al evento, que no es solo el público del Agro, como decíamos en Agro en Punta están los referentes del sector del manejo de capitales e inversiones en el país y en la región, toda gente que toma decisiones fundamentales".

Que pase eso, añadieron, "es algo que consolida la importancia del vínculo público-privado que hay en la región y consolida, además, la fortaleza del evento".

DSC_0006

Quienes están al frente del equipo de organización de Agro en Punta Expo & Business consideraron, también, que se sigue afianzando desde la edición inicial, realizada en 2024, la imagen de esta exposición como ámbito propicio para presentar productos y servicios, marcas nuevas y emprendimientos innovadores, no solo tecnológicos.

"Tuvimos varias activaciones, son cosas que se van perfilando durante el año para que los lanzamientos coincidan con este ecosistema integral que es Agro en Punta, eso nos distingue y entusiasma, muchas empresas eligen a la exposición para invitar a sus autoridades internacionales y generar interacciones, muchos deciden hacer en Agro en Punta su primera gran reunión de gestión en el año, también se está dando cada vez más que las empresas invitan a clientes para que estén en Agro en Punta y vincularlo con actividades adicionales en un lugar tan atractivo como lo es Punta del Este", explicaron.

Vínculos públicos-privados y de gobierno a gobierno

Uno de los diferenciales este año, admitieron, fue el notorio incremento en la presencia de jerarcas y funcionarios de entidades de gobierno de países de la región, acompañados en cada caso del sector privado.

Sobre eso, dijeron que "hemos venido realizando un trabajo importante para promover la integración de los actores políticos y privados en este ecosistema que es Agro en Punta, en la primera edición eso se dio mucho a nivel local, pero ya en la edición del año pasado en forma tímida y ahora de una manera muy marcada en 2026 lo vimos a nivel de gobernantes y empresarios de países de la región".

"Siempre nuestro foco está en ser una plataforma eficiente para que cada uno de los asistentes, sean empresarios o gobernantes, utilicen a Agro en Punta para fortalecer relaciones y negocios, lo del hub regional lo vemos como algo ya totalmente consolidado, hubo este año reuniones muy importantes, encuentros que surgieron al margen de lo que estaba previsto en el programa de actividades, por ejemplo para negociaciones entre países, sucedió concretamente con los viceministros de Paraguay y autoridades del gobierno estadual de Río Grande del Sur", agregaron.

"La idea es trabajar, pero disfrutar"

Además de ser un ámbito, como se destacó, para avanzar en negocios, exhibir innovaciones y aprovechar conferencias en ejes temáticos de relevancia en cada segmento del mundo de los agronegocios, Agro en Punta se afianzó como un espacio propicio para compartir momentos de camaradería, con el atardecer del jueves como abanderado en eso: "La idea es trabajar, pero disfrutar, se consolidó eso también, este año hubo mayor participación del sector de la industria frigorífica, quedaron fascinados el año pasado y ahora más, se sumó la carne ovina, ese encuentro en el que hubo asadores y degustaciones lo vemos ya como un clásico".

Adelantaron, incluso, que está encaminado para 2027 la presencia en Agro en Punta -y en esa dinámica- de industrias de la región.

DSC_0166

Lo que dejó "Un mundo sin vacas"

“Estamos profundamente satisfechos con la recepción que tuvo la proyección del documental Un mundo sin vacas en Agro en Punta. Los comentarios han sido ampliamente positivos y enriquecedores. Desde Alltech nos transmitieron que, entre las distintas presentaciones realizadas a nivel internacional, la experiencia en Agro en Punta fue la más destacada en términos de calidad de audiencia, nivel de participación y repercusión generada”.

Ellos, añadieron, “valoraron especialmente el perfil profesional y estratégico de los asistentes, así como la capacidad de convocatoria del evento, para nosotros que una compañía global como Alltech reconozca el nivel alcanzado en esta instancia representa un respaldo muy significativo y un capital institucional de enorme valor para el crecimiento y posicionamiento internacional de Agro en Punta”.

En el lanzamiento de Agro en Punta 2026, en la sede de Cancillería nuevamente, en la primavera pasada, se señaló como gran tema de la exposición de este año "Factor Clave: el agro como impulsor del crecimiento económico de la región”, algo que Pérez Trápani y Bascialla entienden "quedó demostrado en cada instancia, desde el inicio hasta el final, la primera charla de nuestro foro internacional que fue la que brindó Oddone marcó eso, la importancia del Agro, del agronegocio, su peso en la economía quedó claro con lo que mencionó el ministro pero después esa realidad incuestionable fue protagonista en cada conferencia, en toda la zona de la exposición comercial, en cada charla informal que hubo en cada espacio del Centro de Convenciones".

Finalmente, destacaron "el precioso clima que hubo, el buen ambiente, más allá de la utilidad que Agro en Punta volvió a tener sentimos que la gente que fue disfrutó, la pasó bien y en ese sentido estamos muy agradecidos a todos, al público, especialmente a las empresas e instituciones que son los grandes protagonistas para el buen funcionamiento del ecosistema, hubo propuestas destacadas en los stands, en las conferencias que fueron magistrales, notamos que se está tomando a Agro en Punta como un sitio propio, con identidad, sentimos que le ponen mucho esfuerzo y dedicación y eso lo valoramos y agradecemos".