Mercado que la IM construyó por US$2 millones tiene el 85% de los locales cerrados y sus pasillos ocupados por indigentes

En julio de 2014 y con la presencia de las autoridades departamentales -incluida la intendenta Ana Olivera- se inauguró el Mercado del Cordón en Arenal Grande y Avenida Uruguay, una feria de dos pisos y 155 locales que vendían, principalmente, ropa barata. La obra costó US$ 2 millones , según se informó en su momento.

En febrero de 2026 el segundo piso ya no es parte del mercado y , de los 88 locales del primer piso, solo 13 están abiertos un martes al mediodía . Los comerciantes se van yendo “uno a uno” por las bajas -y hasta nulas- ventas.

- Y… estamos esperando. Ya veo que hoy es un día como ayer.

- Nada

- ¿Cero ventas?

- Cero ventas (se ríe). Te saca las ganas.

La vendedora de ropa para niños, que tiene que trabajar pese a estar jubilada, augura que el resto de febrero será igual, dado que ya pasaron los mejores días, los de principios de mes. Además, en marzo “nadie tiene plata” por el inicio de las clases. “No sé cuánto aguantaremos”, suelta en diálogo con El Observador.

Mercado Cordón Joaquín Ormando

A su local, este martes al mediodía, no entró nadie, ni siquiera a preguntar. Tampoco a los otros.

Su local da a la calle Arenal Grande y tiene la ventaja de que hay transeúntes que pasan por la puerta. A su espalda, "escondido", está el pasillo central con más de 40 puestos, pero solo dos están abiertos este martes.

Las vendedoras son dos mujeres jubiladas que trabajan hace más de 30 años vendiendo ropa en la zona. En 2014 se instalaron entusiasmadas, pero ahora tampoco venden nada. “De casualidad pasa alguien y nos compra alguna cosita, hasta por lástima”, dice una de ellas. “Y rebajando todo”, complementa la otra.

Mercado Cordón Joaquín Ormando

Si bien los primeros “dos o tres años” del mercado había gente, comercios y ventas, luego decayó.

¿Qué pasó? “Se sacó a la gente que venía a cobrar la jubilación (en el BPS), los trámites son virtuales, los…”. La conversación y la tranquilidad se cortan y dan lugar al griterío. “Puta latera, por eso te cagaban a palos los machos. Gorda puta”, grita un hombre que ingresa al predio e insulta a una de las mujeres en situación de calle que está acostada en el ingreso al mercado. Se queda 30 segundos insultando bajo la mirada de los vendedores, que no parecen alterarse, y se va por la otra punta de la feria.

“Todos los días pasa esto”, retoma la vendedora, y cambia de postura sobre por qué se vende poco: “Se llenó de pichis. Hay ropa tirada, mugre, relajo, gritos, droga. Yo no vendría tampoco”, reconoce.

Otra vendedora coincide: “Si alguien está comprando y escucha todo esto dice que se va a dar una vuelta y se va”.

Si en el pasillo central hay griterío y a veces “piñas”, lo del pasillo del fondo nadie se lo quiere imaginar. Allí, en el “chiquero”, hay un olor nauseabundo y ropa tirada. No queda ningún local abierto y a ningún vendedor se le ocurre pasar por allí.

Mercado Cordón Joaquín Ormando

Según cuentan, es donde las personas en situación de calle se drogan y “hacen sus necesidades”.

¿Cambios?

Desde la IM informaron a El Observador que esta semana se presentarán en la Junta Departamental “los proyectos para el Mercado Cordón y Techitos Verdes”. Las obras ya están previstas en el presupuesto que está a discusión en el órgano legislativo.

Graciela Fernández, vendedora del mercado e integrante de la comisión de comerciantes que dialoga con la comuna se muestra entusiasmada con un “pre-proyecto” que les adelantaron desde la IM para instalar oficinas públicas en uno de los pasillos abandonados.

Mercado Cordón Joaquín Ormando

“La intendencia promete muchas cosas”, matiza otra vendedora. “La intendencia no da bola. Las veces que se ha pedido algún tipo de apoyo la patean para adelante”, suma un cerrajero.

“Tenemos la esperanza que de repente venga gente. Es el último manotazo de ahogado que vamos a dar, porque después de esto no sé cuánto más vamos a ir”, tercia una cuarta vendedora.

La IM exonera desde el 2023 el pago del canon a los comerciantes. La única erogación mensual fija es el pago a un “muchacho” que “cuida el lugar de noche”.

Fernández parece la única esperanzada: “En todo el periodo anterior de la intendencia esto se fue abandonando y era un 'no' para todo. Eso cambió ahora, la nueva administración nos está dando un poco de bolilla. Puede ser que funcione”.