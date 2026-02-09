Dólar
/ Nacional / ADVERTENCIA

Cianobacterias en Paysandú: intendencia exhorta a bañarse con precaución en zonas balnearias del departamento

Desde la comuna señalaron que la aparición de colonias está asociada a factores climáticos como altas temperaturas, escaso viento y corrientes débiles

9 de febrero 2026 - 14:40hs
Cianobacterias
Captura de Impacto Noticias

La Intendencia de Paysandú informó que aplica en las zonas balnearias del departamento los protocolos establecidos por el Ministerio de Ambiente ante la presencia de cianobacterias.

El monitoreo del agua se realiza a diario mediante un procedimiento visual, de acuerdo con la metodología oficial definida por la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea).

Monitoreo diario y señalización con banderas

El equipo de guardavidas fue capacitado para determinar los distintos estadios de presencia de cianobacterias, lo que condiciona la colocación de las banderas indicadoras según los resultados de las muestras que extraen.

Desde la comuna señalaron que la aparición de colonias está asociada a factores climáticos como altas temperaturas, escaso viento y corrientes débiles, así como elevada radiación solar, lo que genera variaciones constantes. Por ese motivo, se mantiene un control permanente.

Cambio de banderas por variación en las condiciones

En la jornada del domingo, ante la presencia de colonias en la zona balnearia, se colocó bandera sanitaria (roja con cruz verde), lo que implicó la inhabilitación para baños.

Este lunes, tras un cambio en las condiciones, Playa Park y el Balneario Municipal lucen bandera amarilla, que indica prevención al momento del baño.

Las autoridades recomendaron a la población prestar atención a la señalización, no ingresar al agua cuando haya bandera sanitaria, consultar a los guardavidas ante cualquier duda y, en caso de contacto accidental, ducharse de inmediato.

Además del monitoreo diario, este lunes se retiraron muestras que fueron enviadas a laboratorio para analizar las condiciones de salubridad del agua, como ocurre semanalmente.

