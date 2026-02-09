Dólar
/ Nacional / SINIESTRO DE TRÁNSITO

Justicia imputó con prisión a conductor alcoholizado que protagonizó accidente en Cerro Largo en el que murió un hombre

El conductor, ahora imputado, llevaba casi 24 horas de corrido sin dormir, tuvo un resultado de alcoholemia de 1,33 e invadió la senda contraria

9 de febrero 2026 - 15:12hs
Así quedó uno de los autos que participó en el accidente

Así quedó uno de los autos que participó en el accidente

Foto: Dirección Nacional de Policía Caminera

La Justicia imputó con prisión por homicidio culpable al conductor que, alcoholizado, protagonizó un accidente de tránsito en Cerro Largo en el que murió un hombre de 55 años.

El accidente se produjo el domingo a la madrugada en la zona de La Pedrera, cuando la camioneta conducida por el ahora imputado –de 60 años– chocó contra otra camioneta que se dirigía en sentido contrario. El conductor de este último auto falleció, y tras el choque, un tercer vehículo que circulaba hacia Melo chocó contra los dos que ya habían colisionado.

La espirometría del conductor imputado arrojó un resultado positivo de 1,33. Fue imputado por homicidio culpable en calidad de autor y deberá estar 180 días en prisión preventiva.

Según el acta de la audiencia, a la que accedió El Observador, la Fiscalía solicitó que se dicte la prisión como medida preventiva ante el riesgo de fuga del imputado, además del peligro que representa, ya que el resultado de la alcoholemia arrojó un resultado de 1,33, el hombre llevaba casi 24 horas de corrido sin dormir e invadió la senda contraria.

Sobre el riesgo de fuga, la Fiscalía alegó que la proximidad geográfica con la frontera era un riesgo, además de que el hombre cuenta con las "posibilidades económicas" para hacerlo.

Temas:

accidente Cerro Largo

