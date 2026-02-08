Accidente fatal en Cerro Largo: hombre de 55 años murió tras chocar con una camioneta conducida por un hombre alcoholizado

Un hombre de 55 años falleció este domingo en la madrugada tras un accidente de tránsito en Cerro Largo.

Según detalló Policía Caminera, el siniestro ocurrió sobre las 3:15 en el kilómetro 5 de la ruta 26, en la zona de La Pedrera.

Allí, un auto con tres ocupantes que circulaba hacia Melo chocó con una camioneta que se dirigía en sentido contrario . Luego, otro vehículo que se trasladaba en dirección a la capital arachana impactó a ambos.

El conductor del primer auto falleció y sus dos acompañantes resultaron con heridas leves.

El conductor de la camioneta, de 60 años, manejaba alcoholizado: la espirometría arrojó resultado de 1,33. Resultó ileso.

Quien manejaba el tercer vehículo, por su parte, tiene 29 años y resultó ileso. Su espirometría arrojó resultado negativo.