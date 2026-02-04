Dólar
/ Nacional / DUELO

Sunca convocó a un paro nacional parcial este jueves tras accidente laboral fatal en Punta Carretas

La medida tendrá lugar desde las 09:00 hasta las 13:00 horas, según se lee en el comunicado oficial del Sunca

4 de febrero 2026 - 14:41hs
Sunca llamó a un paro tras accidente fatal

Foto: Leonardo Carreño

Luego de la muerte de un hombre de 24 años en un accidente laboral ocurrido en una construcción en Punta Carretas, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) definió convocar a un paro nacional parcial por duelo para este jueves.

La medida tendrá lugar desde las 09:00 hasta las 13:00 horas, cuando los trabajadores de la industria de todo el país retomarán la actividad.

"En las obras que existen horarios desfasados, el cumplimiento del paro lo determinará cada asamblea, siempre y cuando respete las condiciones de paro parcial", explicaron en un comunicado público.

Según información policial divulgada en primera instancia por Telemundo (Canal 12), y según pudo confirmar El Observador, el accidente ocurrió sobre las 09:00 en un edificio ubicado en Francisco Vidal y Juan María Pérez, a metros de la rambla.

De acuerdo al parte oficial, el trabajador "se habría mareado y caído desde el octavo piso por el ascensor de la obra hacia el vacío, impactando contra un recipiente de hierro".

El relevamiento primario indicó además que, al momento del accidente, la víctima "no estaría utilizando las medidas de seguridad correspondientes".

Una ambulancia de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) concurrió al lugar y constató el fallecimiento del joven sobre las 9:15.

Desde el Sunca indicaron que la obra donde trabajaba el hombre "no se encontraba organizada sindicalmente".

"En estos momentos difíciles nos solidarizamos con familiares y amigos del trabajador fallecido", escribieron.

El caso quedó a disposición de las autoridades para determinar las responsabilidades y las condiciones de seguridad en la obra.

