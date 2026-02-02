Dólar
DEFENSA

Trabajadores encerrados en ex hotel San Rafael: empresa constructora asegura ser "falsamente acusada de secuestro y trata de personas"

Wasi Uruguay alertó además por la circulación de “extremadamente dudosas imágenes, mentiras e injurias” divulgadas en su contra

2 de febrero 2026 - 11:39hs
Vista de la obra del grupo Cipriani en el exhotel San Rafael de Punta del Este en enero de 2026

Vista de la obra del grupo Cipriani en el exhotel San Rafael de Punta del Este en enero de 2026

Foto: Faustina Cingolani

“Gravísimas acusaciones” y “campaña mediática”

En el texto, la empresa rechazó “en todos sus términos las gravísimas acusaciones” y afirmó que “el daño generado es muy grande”, al señalar que enfrentó cancelaciones de futuros contratos y afectaciones en la salud de los directores. También advirtió por “el riesgo físico” al que se expuso a los directivos por incitar “al odio desmedido” en su contra, producto de “cobardes y canallescas afirmaciones propias de patoteros malvivientes”, y aseguró que se trata de una “premeditada campaña mediática”.

Cuestionamiento a imágenes y videos difundidos

Wasi Uruguay alertó además por la circulación de “extremadamente dudosas imágenes, mentiras e injurias” divulgadas en su contra y expresó: “Personas que pertenecían a nuestra nómina en indiscutible estado etílico junto a colaboradores externos aun no identificados crearon un video a modo de prueba de lo que premeditadamente denominaron secuestro”.

Señalamientos al accionar sindical

La empresa indicó que “a muy escasas horas del hecho, el cuerpo de delegados del Sunca de la obra Cipriani ya tenía coordinada una asamblea con la única intención de declarar persona non grata” al responsable técnico de Wasi Uruguay, acusándolo ante 450 trabajadores.

Denuncias por “acoso” durante 2025

Más adelante, en el mismo comunicado, la compañía sostuvo que “durante todo 2025” enfrentó “acoso, intromisión, presión permanente, extorsión y amenazas de parte del grupo de delegados sindicales en Maldonado, puntualmente en la obra Cipriani, lo cual está documentado”.

