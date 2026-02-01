Encontraron una fragata portuguesa en la playa mansa de Punta del Este: Intendencia de Maldonado pide "precaución"

IDM por fragata portuguesa en la playa Mansa

La Intendencia de Maldonado ( IDM ) emitió un comunicado exhortando a la población a bañarse con precaución tras la aparición de una fragata portuguesa en la playa mansa de Punta del Este .

Su aparición se registró en horas de esta tarde, a la altura de la parada 31, sobre la capital del departamento.

Desde la dirección de Ambiente de la comuna fernandina apuntaron que dicho animal se trata de una especie con la que hay que tener "especial cuidado" .

En este sentido, el oceanógrafo Pablo Núñez, del departamento de Gestión Ambiental de la intendencia, explicó que "los pólipos defensivos de estos celenterados presentan toxinas más poderosas que sus parientes las aguas vivas" .

Es por ello que recomiendan que "ni aun muertas" se intente manipularlas.

En caso de contacto con alguna de esas especies, exhortan a lavarse "bien" con agua salada, para poder "sacarse todos los tentáculos" y que no queden "cnidocitos".

"No hay que lavarse nunca con agua dulce porque disparan más cnidocitos", explican.

Además, destacan que, ante caso de contacto con este tipo de especie, es "apropiado concurrir al médico".