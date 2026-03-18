Humo blanco para la Estación Central de AFE: luego de décadas se cerrará el juicio y el predio pasará a manos del MTOP

La Estación Central General Artigas de AFE en el barrio la Aguada de Montevideo pasará a manos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), luego de que el directorio del Banco Hipotecario mandatara este miércoles a la firma de un acuerdo transaccional para poner fin al diferendo que mantenía con la empresa Glenby S.A., confirmaron a El Observador fuentes del Poder Ejecutivo.

La decisión pone fin a décadas de conflicto e inamovilidad en el antiguo predio abandonado.

Tal como había informado El Observador en mayo del año pasado , el Banco Hipotecario tenía en consideración desde la anterior administración una propuesta de acuerdo transaccional para pagarle a los titulares de Glenby SA unos US$ 2 millones para expropiar la estación.

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El expediente estuvo a punto de votarse a fines de 2024 pero las autoridades del banco decidieron posponer el asunto ante el inminente cambio de gobierno. Tras la asunción de Yamandú Orsi, el directorio del BHU presidido por Gabriel Frugoni fue votando sucesivas prórrogas para buscar mejores condiciones con el privado hasta que este miércoles se trató en el directorio, adelantó el periodista Leonardo Sarro.

Fuentes del gobierno indicaron a El Observador que la cifra será un poco menor de lo negociado hasta 2024. El anuncio estará a cargo de la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry y del secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez. El acuerdo deberá ser homologado por un juez, explicaron las fuentes.

El predio histórico fue construido a fines del siglo XIX, pero no ve la llegada del tren desde febrero de 2003.

Durante la segunda administración de Julio María Sanguinetti se propuso el reimpulso de este barrio céntrico deprimido con el denominado "Plan Fénix".

La iniciativa incluía un reciclaje de la Estación Central, la construcción de centros culturales, hipermercados y grandes torres de edificios, además de peatonales y parques con juegos para niños, pero los proyectos fracasaron y la resurrección de la zona quedó por el camino.

Glenby SA, del empresario Fernando Barboni, había ganado la concesión en 1998. Con la caída del proyecto se desencadenaron una serie de juicios que se prolongaron por décadas.

Ahora, los tres predios -el de la Estación Central y los dos de la playa de maniobras- pasarán a manos del Ministerio de Transporte.