Lucía Etcheverry: gobierno busca "concretar un acuerdo para saldar" reclamo judicial y "poner en valor" la Estación Central

¿Qué tan preparado está el MPP para un futuro sin Mujica?

Está preparado porque está dando muestras de su renovación, de su capacidad de leer la realidad y de volver a conectar con la gente. Por eso volvió a crecer, por eso tiene hoy un relevo generacional muy importante. No solamente en los dirigentes más conocidos, tiene un relevo generacional en las estructuras de los territorios. Eso lo muestra el dinamismo en Canelones. Estoy hablando en términos de la capacidad de interrelacionarse y leer las necesidades que tienen los territorios y de generar respuestas u organización.

20250516 Entrevista a Lucía Etcheverry. Foto: Inés Guimaraens

El intendente electo de Canelones, Francisco Legnani, dijo que tiene el objetivo de acortar los viajes entre Montevideo y Canelones en unos 30 minutos. ¿Lo tienen medido, es algo viable?

Me parece muy buena señal coincidir en que es necesario reducir los tiempos de viaje en el área metropolitana. Es una prioridad que ha definido el presidente Orsi para el MTOP. Tenemos el 60% de la población acá y es donde tenemos niveles de congestión, demoras y de necesidades de cambio que hoy son un consenso. Lo dicen también el intendente electo de Montevideo, los empresarios, los trabajadores y el gobierno nacional. Tenemos un nivel de coincidencia y de consenso muy importante para avanzar. Si va a ser 30 minutos o 25, dependerá de las definiciones que tenemos que ir tomando. Le hemos planteado a los gobiernos departamentales, al sector empresarial y a los trabajadores que queremos avanzar y tomar las decisiones que nos lleven a esos cambios. Eso va a implicar tener claro frente a los problemas cuáles son las soluciones y después vendrán la tecnología y las obras. Pero acá hay que hablar primero de regulación, porque hay competencias que están, en algunos casos, en los gobiernos departamentales y en otras áreas en el gobierno nacional. Necesitamos un sistema que dé garantías a empresas y trabajadores de sostenibilidad y rentabilidad. Y garantías a los usuarios de que van a tener un transporte de calidad, seguro y confiable, que los tiempos de viaje se van a reducir. Pero no solamente cuando vaya a los ejes troncales, sino cuando sale de su casa. Eso implica alimentar permanentemente las que se definan que van a ser las principales conectoras. Requiere muchísimos análisis técnicos.

Habló de revolucionar el sistema metropolitano y avanzar hacia un sistema financiero que permitiera viabilidad a las empresas y mantener los puestos de trabajo. ¿Qué idea tiene para el financiamiento?

Parte de lo que tenemos que conversar justamente es eso. Pero primero que nada tenemos que tener la mesa instalada con los trabajadores y las empresas. En las próximas semanas vamos a tener instancias de intercambio a los efectos de nivelar información de lo que entendemos son las soluciones a los problemas. Mejorar la movilidad no implica que determinadas líneas se vean afectadas o disminuidas, sino que tiene que mejorar la redistribución de esas líneas que antes iban por los ejes para alimentar la conectividad transversal. Que la gente que viene de Colinas de Solymar o de Puntas de Macadam llegue a los ejes troncales también con una disminución de tiempo. Eso implica garantizar que estén esas líneas, y por lo tanto los puestos de trabajo y el financiamiento para las empresas.

¿Cómo imagina ese financiamiento?

Sobre la base de esta demanda que esperamos que efectivamente se garantice con los cambios que tenemos sobre la mesa.

¿Qué plazos están manejando? Legnani daba a entender que a fin de año ya podría lanzarse alguna licitación.

Los tiempos son muy importantes para la gente que viene escuchando que se va a cambiar. También es cierto que el transporte ha cambiado mucho y sobre todo en el área metropolitana, tener la tarjeta STM, el centro de movilidad, ha hecho cambios y la gente no está cautiva de una empresa y la empresa no está cautiva de tener ese pasajero. Necesitamos trabajar con celeridad. Yo no sé si llegaremos a los pliegos, pero para que la gente vea las mejoras, para que las empresas y los trabajadores puedan comprometerse con esto, hay que poner el pie en el acelerador. Si están los pliegos o no a fin de año, dependerá de estas instancias. Para poder cumplir con este compromiso que hemos asumido, hay que tener un cronograma muy ajustado.

¿Tiene un monto estimado de cuánto podría salir?

Hay montos estimados, pero si no avanzamos en esto, es irresponsable ponerlo arriba de la mesa todavía.

20250516 Entrevista a Lucía Etcheverry. Foto: Inés Guimaraens

Cuando asumió el gobierno anterior, habló de un shock de inversión en infraestructura por US$ 3.500 millones. ¿Con qué se encontró?

Había muchísimas inversiones en un proceso incremental, es verdad. El país no se funda con cada administración, es un proceso de acumulación. Hay consenso de que a partir del año 2005 empieza un proceso de inversión incremental para recuperar la infraestructura vial. No siempre los montos que se invierten necesariamente responden a las necesidades del país. De hecho, nosotros nos encontramos hoy con que se ha hecho una inversión muy importante en obras a nivel de carretera pero no necesariamente dentro de la malla concesionada donde transita el 80% de la carga. Hoy tenemos una necesidad urgente de empezar a planificar el plan quinquenal mirando la conectividad entre redes primarias y secundarias para garantizar que salga la producción y que esté bien conectada a la gente de todo el territorio. Pretendemos recuperar como gobierno la capacidad de definición estratégica de dónde tienen que estar esas inversiones.

El proyecto original del Ferrocarril Central preveía el transporte de pasajeros por tren. ¿Es viable concretarlo en este periodo?

Sí. Lo que vamos a ver es en qué áreas es viable. Hace unas tres semanas recibimos un informe de prefactibilidad que hizo una empresa francesa a través de cooperación con la Embajada de Francia que analiza algunas áreas, particularmente en la región sur. Tenemos ya acordado el inicio del Plan Maestro para el desarrollo ferroviario. Esto implica cargas y pasajeros, a la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario del MTOP pero también a AFE y a SELF. Se está analizando cuáles son las áreas que harían posible recuperar el tren de pasajeros. Tiene que ver con lo que es necesario invertir en la vía, en mantenimiento y en material rodante. Hoy lo único que tenemos es Rivera-Tacuarembó con cero mantenimiento en el periodo pasado. Esperamos dar respuesta ahí. En principio hay áreas como La Paz, Las Piedras y Progreso que se entiende sería factible, se está analizando Empalme Olmos y Pando, lo mismo hacia el norte, pero en este marco de diseño del Plan Maestro Ferroviario.

¿Van a poner más el foco en el transporte de carga en el Ferrocarril Central? ¿Que no sea solo la carga de UPM y que se puedan sumar otras producciones?

La carga de UPM por supuesto que es muy importante, son casi 2 millones de toneladas. Se ha hecho bastante popular decirle “tren de UPM”, pero no, es el tren del Uruguay. Está diseñado y pensado en términos de desarrollo del país, para captar más carga a nivel nacional y de la región. Hemos tenido conversaciones ya con distintos propietarios de carga, sobre posibilidades de incorporar carga a este Ferrocarril Central y de ampliar la infraestructura ferroviaria hacia otras zonas del país con la perspectiva también de captar carga internacional. En ese camino vamos a seguir.

¿Entiende que es posible por ejemplo que la carga de Paraguay pueda venir por tierra y conectar con el puerto de Montevideo?

Exacto. Y también hay que pensar hacia Brasil. Es posible, por supuesto que sí.

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que estaban próximos a llegar a un acuerdo con el Grupo Vía Central para bajar el arbitraje. ¿Qué se sabe de eso?

Estamos en una etapa prácticamente de cierre. Se ha venido trabajando en estos últimos meses, esto ha involucrado también al Ministerio de Economía y a la Secretaría de Presidencia. Esperamos que efectivamente podamos llegar a un acuerdo con muchísima celeridad.

¿Cuál es la cifra que está manejando el gobierno para cumplir con las exigencias de la empresa?

La cifra es parte importante del acuerdo, pero no es lo único. Hay un reclamo que quedó pendiente del gobierno anterior por el incumplimiento que entiende la empresa y que a nosotros en el periodo de transición se nos dijo: "Esto está cerrado”, y 48 horas antes nos encontramos con el arbitraje. Hay una reclamación de US$ 160 millones de parte del consorcio. El 8 de agosto del 2024 se firma el acta de puesta en funcionamiento que es lo que determina que empiezan a ser exigibles los pagos por disponibilidad. Lo cierto es que no había previsión presupuestal para ese periodo.

20250516 Entrevista a Lucía Etcheverry. Foto: Inés Guimaraens

¿Cómo está la negociación con Katoen Natie por la extensión de la Terminal Cuenca del Plata?

En principio no hemos tenido como ministerio una mesa de diálogo con los directivos de Katoen Natie. Lo que tenemos es una ANP que tiene una participación accionaria del 20% en la terminal y ahí hay un trabajo que sigue. Respetamos lo que es una tradición y un activo de nuestro país, que es el respeto a la seguridad jurídica y a los contratos que están firmados. Y en el marco de la legalidad la disposición para conversar y acordar todo aquello que entendamos que sea en beneficio del país.

Un reclamo del Frente Amplio en el gobierno pasado fue que era un contrato que le otorgaba demasiada soberanía a una empresa particular. ¿Tienen visto por dónde se podría renegociar mejores condiciones?

Los contratos firmados el país los respeta. Esta fuerza política en el gobierno ha sido siempre muy clara.

Ahí también están los decretos reglamentarios de atraque, que serían más fáciles de modificar que un contrato.

Yo no sé si son más fáciles de modificar o no, lo que sí es un planteo donde hay respaldos jurídicos. Como todo puede tener otras lecturas, pero efectivamente el reglamento de atraque es un punto que admite todavía marcos de conversación. Pero eso hasta ahora no se ha dado.

Dijo hace unas semanas que esperaba que la empresa reportara cuáles eran sus atrasos en la obra...

Porque así lo ha solicitado el directorio de la ANP.

¿Ya han tenido novedades al respecto?

No, aún no.

Había en el período pasado una iniciativa privada de Buquebus para una nueva terminal de pasajeros. ¿Es de interés de este gobierno concretarla?

Nos encontramos con una cantidad muy importante de iniciativas privadas en distintas áreas. Estamos hablando de decenas y decenas. Más allá de lo que establece la ley y el decreto reglamentario, en este ministerio en particular había una unidad que no tenía capacidad vinculante en términos de resoluciones y que nos encontramos tenía buena parte de estas iniciativas a la espera de sus informes. Inmediatamente hemos solicitado que fueran derivadas a las áreas competentes para informar sobre la conveniencia o no, la factibilidad o no, para darle la tramitación que corresponde. Estamos en esa situación porque a poco más de 72 horas de estar en el ministerio teníamos más de 300 expedientes que se destrabaron producto de esta situación.

die_4071.webp La Estación Central fue una obra del ingeniero Luis Andreoni y se inauguró en 1897 a instancias de la empresa “Central Uruguay Railways, Ltda.” Diego Battiste

Hubo muchas ideas en el periodo anterior para la Estación Central como por ejemplo para descongestionar la zona de la terminal de Río Branco y llevar algunos ómnibus para ahí. ¿Es posible avanzar en algo de eso?

En el último período de (Víctor) Rossi hubo un planteo de expresiones de interés y ahí hay un número bien importante de propuestas, como utilizar parte para descongestionar la terminal de Río Blanco, la posibilidad del servicio de pasajeros por ferrocarril, usos comerciales, servicios gastronómicos, culturales. Es un edificio emblemático, está en una zona importantísima de la ciudad. Recuerden lo que fue el viejo Plan Fénix. Tiene la posibilidad, en la medida en que efectivamente se pueda cerrar el proceso de reclamación judicial de esta infraestructura, de una intervención de recalificación urbana realmente de alto impacto que además resolvería otros temas para la ciudad. Realmente sería para nosotros un accionar importante. Estamos coordinando con el Ministerio de Vivienda y con el Banco Hipotecario –que estaba llevando buena parte de la negociación judicial– a los efectos de concretar un acuerdo que permita saldar con quien reclama desde hace décadas derechos sobre eso (Glenby SA de Fernando Barboni) a los efectos de que si tenemos oportunidad se pueda poner en valor la Estación Artigas.