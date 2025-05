BCU declara secreto el expediente de Grupo Bursátil Uruguayo

Según surge de una resolución a la que accedió El Observador, en la que rechazó darle acceso a una particular al expediente, el BCU afirmó que "contiene actuaciones que fueron clasificadas como confidenciales".

Para rechazar la solictud la institución tuvo en cuenta que la persona no es titular de cuentas en Grupo Bursátil Uruguayo Sociedad de Bolsa S.A. por lo que no tiene "un interés directo en las actuaciones realizadas en el expediente solicitado".

La empresa estaba intervenida desde el mes de enero, con sus operaciones suspendidas y sus autoridades habían sido reemplazadas con una interventora, mientras que se investigaba lo sucedido. Finalmente, el BCU resolvió su clausura definitiva tras constatar una serie de maniobras por parte del titular de GBU, el contador Álvaro Correa, -expresidente de la Caja de Profesionales y ex vicepresidente de la Bolsa de Valores de Montevideo– por el manejo que hizo con parte de la fortuna de una mujer declarada incapaz, que murió.

Correa, de GBU, fue designado en su calidad de asesor de Bolsa, junto a la contadora Lujan Cafasso, para asesorar el proceso de venta de una compañía chilena, de la cual la mujer declarada incapaz, María Luis Gianoli, tenía el 1,44% de las acciones. Según surge de los expedientes judiciales a los que El Observador accedió, esas acciones eran de Gorriti SA, sociedad de la que Gianoli era propietaria.

Tanto Correa como Cafasso son indagados en la causa junto con el abogado José Luis Zabaleta, curador de Gianoli, designado por el Poder Judicial, luego de que un grupo de sobrinos de la mujer entablara una contienda judicial a la anterior curadora, que era Elina Gianoli, hermana de la mujer, también fallecida.

Costos operativos del BCU en el proceso de GBU

En otra resolución el Banco Central informó sobre los costos operativos que estima tendrá el proceso de clausura de GBU.

La solicitud de información la planteó un cliente de la empresa que pidió se le informe "cuáles han sido y a cuánto ascienden los costos operativos en los que ha incurrido el BCU en el proceso de intervención del Grupo Bursátil Uruguayo Sociedad de Bolsa S.A., atribuible al cliente". También pidió conocer "la totalidad de la recaudación del Banco Central del Uruguay por este motivo y el fin de la recaudación".

El Banco Central informó que "estima que ingresarán a la entidad US$ 30.000 por las comisiones por transferencias de valores que se cobran a los clientes de GBU, los que se utilizarán para solventar los gastos de funcionamiento de la empresa hasta que culmine la devolución de los valores y fondos de los clientes".

Agregó que de acuerdo con el cuadro de resultados proyectados presentado por la intervención el 18 de febrero pasado los gastos operativos mensuales de GBU ascienden en promedio a US$ 97.960 por mes y comprenden principalmente sueldos, aportes a la seguridad social y pagos a proveedores.

El BCU informó que también se adeudan comisiones de los asesores comerciales correspondientes a diciembre 2024 y enero 2025 por US$ 92.386 e impuestos correspondientes al ejercicio 2024 por aproximadamente US$ 15.000. Aclaró que si bien el Banco Central incurre en costos de personal por las horas dedicadas al trabajo de la intervención, "esos costos no se cobran a los clientes de las entidades intervenidas ya que constituyen parte de sus cometidos".