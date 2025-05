Bolsa de Valores: dos nuevas emisiones de deuda permiten invertir desde US$ 1.000

Este formato de financiación para empresas regulado por el Banco Central (BCU), ya tuvo el año pasado emisiones de Obligaciones Negociables (ON) por parte de Ebital y Kefordy S.A., y de acciones por parte de Zorzal Inversiones.

Emisión del Hotel Casino Carrasco

El lunes 12 de mayo la empresa Carrasco Nobile S.A. –concesionaria del Hotel Casino Carrasco & SPA desde 2013 y perteneciente al grupo Codere– saldrá al mercado con una emisión de ON no convertibles en acciones, por un monto de US$ 7 millones.