"No está bien que un medio público demore cinco meses en pagarle a un trabajador": directora de Canal 5 sobre cómo se resolvió el conflicto sindical y las demoras en los salarios

" En los medios públicos trabajan casi 400 personas" , explicó. "Los contratos que se van a rescindir son tres. Que ni siquiera se sabe si se van a rescindir porque estamos en conversaciones. En realidad hoy hay certeza de que la rescisión va a ser de una sola persona, la de Leo Luzzi, y en el caso de las otras dos hay una que ya negoció la continuidad, y otra que estamos a espera de una respuesta acerca de la aceptación de una nueva tarea acorde a lo que describe su contrato . No te lo puedo decir todavía porque no está cerrado", explicó Hoffmann.

"Siempre lo que se quiso hacer es defender el puesto laboral. En el caso de Luzzi, su contrato decía que él era conductor del informativo central, la propuesta de esta dirección era que él no estuviera ese rol, se le propuso una función casi de igual jerarquía, con la misma remuneración, y él no aceptó, con lo cual no hay otra posibilidad que ir hacia la rescisión del contrato. Ese es el camino que estamos transitando y estamos conversando la compensación que le toca al trabajador por un contrato que tenía hasta fin de año", agregó.

La presidenta del Secan también se refirió a otro obstáculo que enfrentan los nuevos trabajadores del canal, y que se relaciona con las demoras en comenzar a cobrar los salarios por la burocracia estatal. Según pudo saber El Observador, en ocasiones los nuevos ingresos del medio tardan hasta cinco meses en poder percibir los ingresos debido a los procesos de sus contratos en el Estado.

Sobre eso, Hoffmann reconoció que "no está bien que un medio público demore cuatro o cinco meses en pagarle a un trabajador", y aseguró que el desafío está en mejorar los procedimientos para que no siga sucediendo.

"Tenemos un gran compromiso en mejorar, porque la gestión humana no puede limitarse a procesar contratos para que salgan rápido. Eso tiene que pasar, pero la gestión humana debería ser más amplia y los procesos que son casi automáticos, porque la mayoría de los contratos se renuevan con mínimos cambios, debería ser automáticos."

