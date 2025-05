La confesión de Diego González sobre un ofrecimiento político que recibió en las elecciones: "Hoy sería diputado"

Aunque en los últimos años se ha cruzado ocasionalmente con políticos a través de las redes sociales por su trabajo en los medios, y en particular por el programa que conduce en TV Ciudad , La Aldea, hasta ahora el comunicador Diego González no ha incursionado directamente en la política partidaria. Aunque al menos una oferta tuvo.

"Ni lo pensé, dije que no porque no me interesa, es aburridísimo ser diputado, gano más haciendo esto. Tienen el sueldo topeado, ¿dónde se vio?", comentó en referencia al mandato interno del Frente Amplio de que todos los cargos electivos deben aportar parte de sus salarios para financiar el partido, mientras que algunos sectores (como el MPP o el Partido Comunista) establecen topes salariales.

"No era el MPP, pero todos los sectores aportan", aclaró González para preservar la identidad del sector que lo convocó.

Las razones por las que Diego González rechazó la oferta del Frente Amplio

Sobre las razones de su decisión, González argumentó: "No conozco un comité de base por dentro, me pareció una falta de respeto a los militantes de verdad. Veinte años rompiéndote el lomo, haciendo cosas en política, y aparece este cara de loco porque salió dos o tres veces en la tele, hizo MasterChef, y lo ponen en la cabeza de lista".

"Se lo dije a quien me lo planteó y lo entendió. Me lo había planteado sabiendo que quizás no iba a traer votos de afuera, pero sí dentro, como desde adentro del Frente Amplio, para que el sector tuviera mejor votación", justificó González.

"Le agradecí, y me hizo bien que me tuvieran en cuenta para algo así, pero no me interesa y no estoy capacitado en esta etapa de mi vida para ponerme a legislar. A los tres meses estaría marchito, pegado al banco, con ganas de hacer un programa de tele desde el Parlamento", concluyó.