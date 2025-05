Lo que no se conocía de Lucas Villalba: hasta los 22 años jugó como lateral, lo buscó Danubio, lo compró Torque y Nacional no pagó aún por su pase que vale millones

Lucas Villalba y sus fotos como hincha de Nacional Lucas Villalba y sus fotos como hincha de Nacional

Ya con 21 años, también estuvo en el banco en los tres primeros partidos del Apertura 2021. Luego no compitió más en Boston River y en diciembre 2021 se quedó sin equipo.

Seis meses después, en junio 2022, lo rescató Tacuarembó para jugar en Segunda División, donde permaneció un año y medio.

Los meses seguían pasando. No dejaba de ser un lateral rápido en el fútbol del ascenso de Uruguay, y necesitaba dar un salto. El reloj biológico contra el que compiten los futbolistas lo empezaba a apurar. La cédula ya le marcaba 22 años.

Entonces, una luz se iluminó en su camino. Para el cierre de aquella experiencia con los rojos del Norte, en noviembre 2023, llegó Luis González para dirigir los últimos siete partidos.

El entrenador que durante años formó futbolistas en Nacional y en Danubio, que había decidido seguir su carrera como técnico de Primera división, decidió cambiar el rumbo de la carrera de Villalba.

En una entrevista que brindó a Carve Deportiva, Luis González explicó qué fue lo que ocurrió

Villalba jugó 26 partidos en Tacuarembó, la mayoría como interior derecho y unos pocos como lateral.

“Tenía 29 futbolistas para jugar en la B y entre ellos estaba Lucas, que jugaba de 4 (lateral derecho) o de volante, con el entrenador anterior. Entonces, me decidí por poner a Lucas de puntero en una formación táctica 1-4-3-3. Al verlo picar tenía una velocidad que rajaba los relojes. Ganamos los dos primeros (3-0 a Bella Vista y 2-1 a Sud América) y al tercer partido se me acerca y me dice, ‘Luis, usted dirigió a mi papá, en Bella Vista en 2002 en Primera División’. ‘¡Mirá quién sos vos! Aquel nenito que ibas con tu madre en brazos’, le respondí. Al padre lo había puesto de titular en Primera”, recordó González.

El entrenador continuó explicando que al finalizar esa temporada lo llamó Arturo Del Campo, presidente de Danubio para preguntar por Villalba. “’Lo único que te puedo decir es que si soy el técnico de Danubio, lo pongo. No sé si Mario (en ese momento dirigía Saralegui), llevando a un jugador de la B lo va a poner’, le dije, y también le comenté que el botija estaba necesitando un paso a Primera, porque tenía 22 años y debía jugar”, comentó González.

Y la historia siguió al otro día cuando otra vez sonó el teléfono de González. “Me llaman de Torque por el botija. En ese momento estaba todo el mundo atrás de él. Llamaron enseguida al padre y arregló con Torque”.

En enero de 2024 Villalba se transformó en jugador del equipo de Grupo City.

En Torque se estableció como extremo derecho y en enero de 2025 firmó pase para Nacional.

Gol de Lucas Villalba en el clásico Nacional vs Peñarol Gol de Lucas Villalba en el clásico Nacional vs Peñarol Serie Río de la Plata

Flavio Perchman compró para Nacional el 60% de la ficha de Villalba en US$ 800.000.

Como los tricolores no tenían caja, porque habían desembolsado US$ 500.000 por el 50% de Julián Millán, US$ 960.000 por el 80% de Luciano Boggio y US$ 350.000 por Emiliano Ancheta, el vicepresidente tricolor planteó la situación al club y City Torque le dio crédito a Perchman.

Finalmente, Torque accedió a que Nacional comience a pagar por el porcentaje de la ficha que adquirió en el segundo semestre de este año y en 2026.

20241217 Flavio Perchman y Ricardo Vairo Cambio de mando en la comisión directiva de Nacional. Foto. Leonardo Carreño (5).jpeg Flavio Perchman y Ricardo Vairo Foto: Leonardo Carreño

Perchman dijo que no quiere desprenderse de la ficha del extremo derecho, porque aspira a mantener a todo el plantel para conquistar la Liga AUF Uruguaya en su primer año de gestión.

De todas formas, el propio dirigente expresó que será muy difícil mantenerlo en el club si llega una oferta de US$ 7.000.000 por el crack de los tricolores.

En cuanto a la cifra millonaria que el dirigente planteó sobre el valor de su ficha, el jugador respondió: "Trato de aprovechar lo que es mi ventaja que es la velocidad. Quiero disfrutar con mis compañeros y con mi familia. Pero también trato de que mi familia o mis amigos no me cuenten nada de nada de lo que se habla de mí. ¿Que me puedo ir por US$ 7 millones? Ni idea. Que nadie me diga nada. No soy ni siete 'palos' ni nada, soy una persona", dijo.

¿Cuál era el sueño de Villalba a los 22 años?

En su pasaje por Tacuarembó, cuando ya tenía 22 años y estaba lejos de alcanzar su máximo rendimiento que le permitiera dar un salto grande en el fútbol, un día se le acercó su entrenador Luis González.

Miramar Misiones vs Nacional por el Torneo Apertura 2025 Lucas Villalba y Nicolás Rodríguez.jpeg Lucas Villalba celebra su gol junto a Nicolás Rodríguez FOTO: LEONARDO CARREÑO

“Un día le pregunté, ‘¿cuál es tu sueño?’. Me dirá Nacional o Peñarol, pensé, y me respondió, ‘jugar en Europa’. ¡Y estaba en la B! Cuando ese día me dijo, quiero jugar en Europa, le creí”, comentó el entrenador.

Consultado González acerca de cuál es el mejor lugar para Villalba, respondió: “Es puntero derecho, por la raya. Ese es lugar de él en el fútbol. Pero también puede jugar de doble 9, a mi me rindió tremendamente. Es muy inteligente y la mejor virtud de toda es que no tiene miedo. No le pesa jugar contra Cerrito, tampoco un clásico. Para él son todos los partidos iguales, y hoy la cabeza es fundamental”.