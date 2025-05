La fuerte autocrítica de Ronald Araujo y el mensaje para quienes lo criticaron tras la eliminación de Barcelona ante Inter en la Champions

Sin embargo, en tiempo agregado Francesco Acerbi empató y fueron a alargue, cuando Davide Frattesi convirtió el 4-3 definitivo.

Luego de la derrota y eliminación de Barcelona, en el diario AS, el periodista Javier Sillés escribió: "El equipo de Flick había escrito una remontada impensable que luego dejó escapar a través de la tibieza y los errores de concepto de Araújo. Se pensaba toda la temporada que el Barça firmaría su sentencia en Europa por esa manera extremista de defender, pero lo que le dejó en la cuneta fue la falta de contundencia del uruguayo en el área propia. Araújo es un elemento de confusión en un equipo con una identidad tan definida".

Barcelona's Uruguayan defender #04 Ronald Federico Araujo da Silva (L) and Inter Milan's Iranian forward #99 Mehdi Taremi fight for the ball during the UEFA Champions League semi-final second leg football match between Inter Milan and FC Barcelona at the

Ronald Araujo ante Inter

Foto: AFP