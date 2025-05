Las lágrimas de Lucas Villalba y lo que dijo de la cotización que le puso Nacional: "¿Que me puedo ir por US$ 7 millones? No soy ni siete palos ni nada, soy una persona"

Perchman recordó que Nacional lo ficho a Montevideo City Torque en un acuerdo de US$ 800.000 por el 60% de la ficha. También reveló que aún no han pagado nada por Villalba porque así fue el arreglo con el Grupo City. “Creo que no pagamos nada. City no tiene problema de caja y le pedí para empezar a pagar a mitad de año”, contó.

“Por Villalba va a haber una ganancia histórica”, destacó.

Bahia's Argentine defender #21 Santiago Ramos and Nacional's forward #16 Lucas Villalba fight for the ball during the Copa Libertadores group stage football match between Brazil's Bahia and Uruguay's Nacional at the Arena Fonte Nova stadium in Salvador, s Lucas Villalba marca a Santiago Ramos Foto: AFP

Lo que dijo Lucas Villalba sobre una posible venta y los US$ 7 millones

Como informó Referí, Lucas Villalba fue una figura enorme en el triunfo de Nacional en Brasil y habló tras el partido.

"Creo que fue el mejor partido de mi carrera, más que nada en lo emocional. Era muy complicado y estoy muy feliz", dijo en zona mixta.

Y añadió: "En el primer pase de gol, Christian (Oliva) me dio el pase y solo tuve que correr y dársela al Diente (López) para que dejara un tendal tirado en el área y convirtiera un golazo. Esos segundos que se tomó él, para mí fueron eternos. Es un animal, no lo voy a descubrir yo".

Luego, ante la mención de la cotización que le puso Perchman, se explayó.

Nacional's midfielder #07 Nicolas Lopez (R) celebrates with a teammate after scoring a goal during the Copa Libertadores group stage football match between Brazil's Bahia and Uruguay's Nacional at the Arena Fonte Nova stadium in Salvador, state of Bahia, Nicolás López de Nacional celebra su gol a Bahia con Lucas Villalba por Copa Libertadores FOTO: AFP

"Trato de aprovechar lo que es mi ventaja que es la velocidad. Quiero disfrutar con mis compañeros y mi familia. Pero también trato de que mi familia o mis amigos no me cuenten nada de nada de lo que se habla de mí. ¿Que me puedo ir por US$ 7 millones? Ni idea. Que nadie me diga nada. No soy ni siete palos ni nada, soy una persona", dijo.

Además, habló de lo que se le viene a Nacional con el cierre del grupo con dos partidos de local en el Gran Parque Central ante Atlético Nacional e Inter. "Tenemos una confianza inmensa en nosotros para poder clasificar en el grupo", agregó.

"Un déficit que tengo es tomarme un segundito más para definir y creo que a medida que pase el tiempo lo voy a mejorar", terminó diciendo, al hablar sobre sus características.