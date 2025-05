Los dos jugadores con los que Nacional proyecta hacer ventas con "ganancias históricas" y los millones que esperan recibir por sus transferencias

Miramar Misiones vs Nacional por el Torneo Apertura 2025 Lucas Villalba y Nicolás Rodríguez.jpeg

Perchman recordó que Nacional lo ficho a Montevideo City Torque en un acuerdo de US$ 800.000 por el 60% de la ficha.

También reveló que aún no han pagado nada por Villalba porque así fue el arreglo con el Grupo City. “Creo que no pagamos nada. City no tiene problema de caja y le pedí para empezar a pagar a mitad de año”, contó.

“Por Villalba va a haber una ganancia histórica”, destacó Perchman.

“Y por Boggio creo que en algún momento también”, agregó.

Sobre el volante que llegó de Lanús, dio las cifras que espera recibir. “Pagamos un millón y creo que Boggio hoy es un jugador de 4 millones. Tenemos el 80%”, dijo.

Vender y dejar un porcentaje para Nacional

Perchman señaló que espera vender a los futbolistas y dejar un porcentaje para el club de una futura transferencia.

También explicó que los porcentajes para una futura venta dependen si van a un “equipo terminal” y como ejemplo dijo que no es lo mismo vender a un jugador a Inter de Milan que a Bologna.

Consultado por ligas en las que Villalba podría adaptarse, dijo: “Holanda, Portugal, creo que puede jugar en casi cualquier liga”.

Esperan la venta de Jeremía Recoba

“Pudiendo, vamos a tratar de no vender en junio, lo hablamos con Ricardo, queremos ser campeones uruguayos este año”, dijo el vice tricolor.

Aunque también reiteró que Nacional necesita hacer una venta a mitad de año “para equilibrar la economía del club” y que puede ser la de Jeremía Recoba, de quien manifestó anteriormente que era un jugador cotizado en unos US$ 3 millones.