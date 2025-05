¿Stuani a Nacional? Mirá lo que dijo Flavio Perchman sobre su charla con el delantero de Girona que "es muy hincha" de los tricolores

“Yo llegué a tener una charla con él a principio de temporada y los dos llegamos a la conclusión de que no era momento para venir porque él no podía irse de un club como Girona, con todo lo que significa para Girona, a mitad de temporada”, dijo a Minuto 1 de radio Carve Deportiva

El vice tricolor agregó que Sebastián Eguren, gerente deportivo de Nacional, tuvo una charla con él en la reciente gira que hizo por Europa. “Creo que lo vio cuando hizo la gira, habló con él como con un montón de gente”.

De todas formas, Perchman señaló que habrá charlas con el entrenador y el área deportiva del club para determinar los fichajes.

“Nosotros hasta mitad del Intermedio que nos sentemos con Pablo Peirano y la estructura deportiva no vamos a tomar resoluciones”, señaló. “Le vamos a preguntar primero a Pablo cuáles son las posiciones que él piensa reforzar”, comentó.

“Nacional no va a hacer grandes historias a mitad de año, a no ser que haya una venta que no está contemplada, que en principio vamos a tratar de que no”, dijo.

Ante la mención de la posible baja de Diego Herazo, quien termina su préstamo a mitad de año, señaló: “Estaría la de Herazo, que hay que ver si se puede renovar. Nosotros comprar, no lo podemos comprar… También es un puesto en el que está Vargas, Petit, Carneiro y Nico López”.

“En función de la charla con Pablo veremos por dónde vamos”, dijo.

“A mí el perfil de Stuani me parece muy interesante por un montón de aspectos, un jugador totalmente hecho, vigente, y que me gusta el perfil de él como símbolo de un montón de cosas”, expresó.

“Es muy hincha de Nacional, todo eso ayuda, pero veremos cómo se da”, agregó.

“Veremos cómo se da. La idea es con el entrenador ponernos de acuerdo y también la estructura deportiva toma resoluciones. Primero de todo vamos a hablar con Peirano, con Eguren y con Pablo Budna y vamos a tratar de que haya coincidencias en los perfiles que buscamos”, comentó.

Perchman destacó que harán “dos o tres fichajes”. “No va a ser más que eso”, dijo el vice albo, quien no dio detalles de las posiciones, manteniendo su decisión de no dar pistas. “Decir lo que yo creo va en detrimento de los jugadores que están jugando”, explicó.