Incentivos en el fútbol: lo que dijo el vice de Nacional Flavio Perchman sobre la definición del Apertura, por qué quedó "recontracaliente" por el triunfo de Peñarol a Defensor y su opinión sobre la amarilla a Leo Fernández

Para ser campeón del Apertura, Nacional , con 28 puntos , debe ganarle en la última fecha a Defensor Sporting y esperar que Liverpool , líder del torneo con 29 unidades, no supere a Cerro Largo en Belvedere.

“No sé. Nunca estuve en una situación de esa en el tema del fútbol, no te puedo decir, no lo sé”, dijo Perchman al respecto este lunes a La mañana del fútbol de El Espectador Deportes.

Consultado por si había escuchado del tema incentivos de parte de los propios futbolistas, dijo que sí.

“Siempre lo vi desde afuera como algo muy diferente en el incentivo para ganar que el incentivo para perder. No tiene nada que ver”, dijo, marcando una notoria diferencia entre ambos casos.

De todas formas, valoró la nobleza de los jugadores uruguayos. “Creo que en este caso en el fútbol uruguayo se han dado un montón de casos de lo que son la nobleza de los equipos, que siempre van al frente, todos los equipos. Pasa mucho entre los equipos chicos, que tienen esa pica de que a los que le va bien no les vaya tan bien. No es que a los equipos chicos le ponga contento que otro equipo chico salga campeón, creo que se da claramente”, dijo.

Con respecto al partido de los arachanes ante los negriazules, señaló: “No tengo dudas, después podrá empatar, ganar o perder, que Cerro Largo va a hacer un muy buen partido en Belvedere”.

“Tenemos chance, Cerro Largo es un equipo duro, bicho, sabe lo que quiere”, comentó.

Perchman reconoció que le cayó mal el triunfo de Peñarol ante Defensor Sporting el pasado viernes a la noche en el Franzini.

“Me fui a dormir recontracaliente”, comentó, y explicó: “Nosotros (Nacional) tenemos dos tablas: una la real con todos los equipos y la otra es el mano a mano con Peñarol”.

Luego, dio su opinión sobre el partido que los aurinegros le ganaron a los violetas, quienes jugaron con un jugador de más por la expulsión de Leo Coelho a los 8 minutos de comenzado el encuentro.

“Cuando se da la circunstancia que Peñarol pierde a un jugador que venía siendo importante, porque Coelho venía siendo importante en el equipo, comete esa tontería, lo expulsan a los 8 minutos, te quedan casi 90 si sumás los descuentos… Y no dio sensación Defensor en ningún momento, y me he cruzado con varios hinchas de Defensor y estaban decepcionados”, comentó.

“Daba la sensación de que Defensor no estaba haciendo mucho merito para ganarlo, pero parecía raro que pudiera perderlo”, agregó.

Además, no dio crédito a que Leo Fernández hiciera el gol del 1-0 de la forma en que se hizo.

“Fue un golazo”, dijo. “El único que podía hacer el gol era Leo Fernández.

“¡Loco, es Leo!”, comentó, cuestionando que lo dejaron rematar sin marcas. “Hay un error técnico importante, los zagueros en vez de salirle se hundieron en el área. Y ya sabemos lo que es Leo con la pelota”.

“Loco, que no me haga el gol Leo Fernández. Después si hace una jugada maravillosa Machado, sale y se lo pica, lo aplaudo; pero Leo Fernández no, con espacios para sacar el tiro así tan fácil, no”, agregó.

“Y me parecía que era un partido en el que Peñarol podía dejar puntos, siempre es una cancha difícil y no lo vi Defensor en ningún momento mostrar una superioridad al tener un hombre de más”, sostuvo.

Perchman también se refirió a la agresión de Leo Fernández al juez Matías de Armas y fue contundente: “Creo que tenía que haber sido expulsado, porque no fue casual, él lo buscó”.

“Son esos códigos no escritos de que creo que no fue expulsado porque ya habían expulsado a Coelho. Si el partido estaba 11 contra 11, no se salvaba. ¿Te parece que 10 minutos después (de la expulsión de Coelho) vos los dejas con 9?”, expresó. “Digo que pasa eso, que la expulsión se deba a que fue 10 minutos después de la otra”, señaló, en un concepto con similitudes a lo que dijo el presidente de Peñarol Ignacio Ruglio sobre el tema.

El vice tricolor también señaló que “Peñarol tiene dos o tres jugadores que están todo el santo día protestando las jugadas. Y uno es Leo”.

“El otro día le perdonaron la vida”, agregó Perchman sobre Fernández. “Entiendo que para Matías De Armas es una jugada complicada para expulsarlo y dejar con 9 a Peñarol”.