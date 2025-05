Pablo Peirano luego del triunfo de Nacional: elogió las formas del equipo, explicó la salida de Recoba, aplaudió a Oliva y a Boggio, y reconoció el trabajo de Eduardo Vargas

Ante la consulta de cuándo decidió que Gonzalo Petit y Eduardo Vargas serían titulares, explicó: “En la semana hice dos trabajos. Busqué variantes en la parte ofensiva, y el viernes terminé de definir la dupla. Habían trabajado bien. También había intentado con Rómulo (Otero) en la parte ofensiva. Me incliné con ellos dos, que finalmente hicieron un muy buen partido”.

Informó Peirano que Diego Herazo “trabajó diferenciado en la semana” y lo dejó en el banco de suplentes porque consideró que “no era necesario colocarlo de inicio, y entró para que se sintiera bien. Estaba sin dolor”.

Dijo que aún no tiene definido el planteamiento que utilizará el miércoles próximo frente a Bahia, por la cuarta fecha del grupo en la Copa Libertadores. “Para Bahía puedo manejar varias opciones. Me voy a tomar un poco más de tiempo para pensarlo bien, aunque tengo una idea madre para resolver”.

Explicó que los cambios ante Cerro no fueron pensando en Bahia, y sobre la salida de Jeremía Recoba, quien no saltó a la cancha para jugar el segundo tiempo, manifestó: “Lo de Jeremía fue por una decisión técnica, nada más. Estaba con amarilla, y a veces a los jugadores con amarilla los dejo. El cambio buscaba una característica diferente con Rómulo (Otero) para el segundo tiempo para explotar más el uno contra uno. Jeremía hizo un buen trabajo, tuvo opciones de gol y trabaja la banda, y eso me gusta”.

Sobre los roles de Cristhian Oliva y Luciano Boggio y la forma en que se complementa, respondió: “Lo que busco en ellos es que trabajen en la parte defensiva, que mantengan al equipo protegido, y en la parte central que se suelten, que no sean tan posicionales y que salgan a asistir o a presionar en la parte más alta. La coordinación de ellos es muy buena. Cuando entró Mauricio (Pereyra) pasó lo mismo. Cambiamos el medio por un 1-2 (un volante central, dos más adelantados) y tres puntas”.

Finalmente elogió al chileno Eduardo Vargas. “Eduardo hizo un muy buen partido además del gol, fue sacrificado con el equipo, y eso me gusta. Es un jugador que nunca dejó de intentar y hoy tuvo el premio con el gol a todo el esfuerzo que hace”.