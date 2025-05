La cosecha de soja puso cartel de expreso hacia un nuevo récord de rendimiento

La consultora Unicampo reafirmó sus proyecciones de que el promedio de rendimiento de la soja podría superar los 3.000 kilos por hectárea de la zafra 2016/17, así como el récord de productividad en el litoral que se registró en 2018/19.

Satisfacciones en maíz, girasol y arroz

En el período de mayor intensidad para la actividad agrícola la cosecha de maíz avanza también con buenos rendimientos y perspectivas de ser una campaña récord en volumen.

El girasol, un cultivo minoritario que busca volver a ocupar un lugar más destacado en las rotaciones de verano, se destacó por sus márgenes de hasta US$ 750 por hectárea en base a la firmeza del precio internacional del aceite de girasol y una zafra de alta productividad y rendimiento aceitero de la semilla.

El arroz no se queda atrás y ofrecerá en la actual zafra un volumen nunca antes registrado, por encima de 1,65 millones de toneladas. La cosecha superó el 86% de avance sobre una superficie de 183 mil hectáreas, y mantiene las perspectivas de superar el rendimiento de la campaña pasada.

Al tiempo que los camiones transportan el grano recién cosechado a los puertos y silos, las siembras tempranas de cultivos de invierno avanzan principalmente en la colza y las primeras chacras de trigo de ciclo largo.

Vaivenes del mercado de granos

Los excelentes rendimientos y volúmenes récord que se manejan para la producción agrícola contrastan con los valores del mercado, pendientes de los factores geopolíticos y en el caso de la soja bajo la presión de un mercado sobreofertado.

El ministro de Comercio de China dijo este viernes que “está evaluando” una oferta de Estados Unidos para mantener conversaciones sobre los aranceles, lo que indica una posible desescalada en la guerra comercial que ha agitado los mercados globales.

“Los agricultores estadounidenses recibirían con satisfacción los avances hacia la resolución del conflicto; han lidiado con la falta de demanda de soja por parte de China y la competencia de Brasil”, sostuvo la Bolsa de Comercio de Rosario.

Otro frente de expectativas sigue abierto en torno a la demanda de aceite de soja para biodiesel en Estados Unidos, que aliviaría las preocupaciones de los productores. La Asociación Americana de Soja (ASA) y la Alianza de Combustibles Limpios de América reclamaron "elevar hasta los 5.250 millones de galones" el volumen de biodiésel empleado en el mandato de corte obligatorio, desde los 3.350 millones actuales, un incremento mayor al 55%.

Las compras de China en Sudamérica marcan el tono del mercado en Sudamérica.

En los últimos días el ritmo fue mucho más lento, con precios en caída en Brasil, debido a la baja del dólar y de las primas.

“El futuro de las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos será decisivo para la dirección del mercado tanto aquí como en Chicago”, sostienen los analistas en Brasil.

La cotización en Chicago de la soja posición julio fluctuó esta semana entre US$ 383 y US$ 390 por tonelada y cerró en US$ 388,7 por tonelada, apenas por debajo de la semana pasada.

El precio de la soja

Sin embargo, por la presión de la oferta regional las primas se incrementaron y las referencias en el mercado local se alojaron de los US$ 370 por tonelada –el piso desde el actual se convalidan ventas– para acercarse a los US$ 350. El viernes los exportadores pasaban cotizaciones que promediaban los US$ 357.

En Argentina algunos analistas estiman que la cosecha de soja podría ser mayor a lo proyectado y acercarse a los 50 millones de toneladas al empezar a conocerse rendimientos que superan las previsiones.

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires mantuvo por ahora su proyección en 48,6 millones de toneladas. Reportó esta semana un avance de cosecha de 23,6% muy por debajo de la zafra anterior, y rindes de 3.300 kilos por hectárea.

El trigo repuntó en Chicago tras una fuerte caída a principios de la semana, debido a la preocupación que generan los pronósticos de heladas tardías que podrían afectar cultivos de invierno próximos a ser cosechados en Estados Unidos, así como el déficit hídrico que se incrementa en zonas de siembra de trigos de primavera tanto en EEUU como en Canadá.

Los contratos para diciembre de trigo cotizaron el viernes a US$ 212,6 por tonelada, un dólar menos que la semana pasada.

La preocupación por la escasez de suministros mundiales también impulsó los precios del trigo el jueves y el viernes. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) proyecta stocks finales de 260,7 millones de toneladas para el año 2024/25, frente a las 269,1 MT del ciclo anterior y las 275,4 MT de dos temporadas atrás.

El maíz se llevó la peor parte en el mercado estadounidense, con un retroceso semanal de 3,6% en la posición mayo, desde US$ 188,5 a US$ 181,6 por tonelada.

Las perspectivas de una siembra récord en Estados Unidos y una producción que podría superar por primera vez los 400 millones de toneladas en ese país mantiene presionado al mercado

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó que en Argentina ya se cosechó el 31,3% del área de maíz con un rendimiento medio de 8.210 kilos por hectárea, con una productividad dentro de lo esperado y mantuvo su proyección de cosecha en 49 millones de toneladas.

La colza avanzó con fuerza en el mercado europeo el viernes, casi 2% en un día para recuperar la franja de los US$ 540 por tonelada en la posición febrero, que deja las referencias en Uruguay sobre US$ 475/ton mientras en los campos locales ya comienzan a ser sembradas las oleaginosas de invierno que en base a la firmeza del mercado ampliarán sensiblemente su área.

Para el arroz no hubo grandes cambios. Se mantiene estable en la franja de US$ 13 a US$ 13,50 por bolsa en el mercado del sur de Brasil y parece haber encontrado piso luego del brusco descenso en los últimos meses.