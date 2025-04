Adriana, la productora de Tala que busca cómo seguir tras el temporal que le destrozó galpones y mató pollos

Dos semanas después de esa situación que definió como "dramática" –un temporal de lluvia, viento y granizo que causó graves daños en su sistema productivo– no ha recibido los apoyos que desde diversos ámbitos fueron publicitados, incluso teme no los haya o sí pero no sean de utilidad real, por lo cual busca el modo de salir adelante "como suele pasarnos, dependiendo del esfuerzo de uno y el apoyo de la familia".